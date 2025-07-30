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超多人喜歡的「親自然設計」住所風格　用5步驟輕鬆打造

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▲親自然,客廳,居家,自然材質,植物,植栽,盆栽,綠色植物。（圖／AI製圖）

▲親自然居家風格近期越來越受歡迎。（圖／AI製圖）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著生活節奏越來越快，居家空間不再只是休息睡覺的地方，更承擔起情緒修復與心理安定的功能。近年來「親自然設計（Biophilic Design）」風潮慢慢興起，成為居家與辦公空間設計的新趨勢。從社群平台上的綠意擺拍，到建築空間融入自然光與植栽，這股設計思潮不只是美觀，也是源自喜愛自然的人性基因。

▲房子,植物,盆栽,樹,窗。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲Biophilic 一詞源於「生物bio」與「喜好philia」的結合。（圖／stocksnap、unsplash）

Biophilic 一詞源於「生物bio」與「喜好philia」的結合，意即「人天生渴望親近自然」。這個概念最早可追溯至1980年代心理學與建築理論的交叉研究，強調人類在都市化進程中失去了與自然的連結，進而影響身心健康。而疫情期間許多人待在家裡的時間大幅拉長，這股意識到環境氛圍對情緒與生活品質的概念開始萌發，「讓家變得像森林」這句話，成為一種實際需求。

▲親自然,客廳,居家,自然材質,植物,植栽,盆栽,綠色植物。（圖／unsplash）

親自然設計的核心精神是「在空間中引入自然元素，並讓人與自然互動。」它不只是裝飾性的放一盆綠植，而是從材質、光線、氣味到動線規劃，都圍繞著自然感展開，包括使用天然材質，如木頭、藤編、亞麻、石材等，以及強調自然光的導入，搭配自然色系，以及透過植物、流水聲、香氛營造五感自然經驗，甚至包含空氣流動。

▲親自然,客廳,居家,自然材質,植物,植栽,盆栽,綠色植物。（圖／unsplash）

這樣的設計不僅提升空間美感，也被研究證實能減緩壓力、改善睡眠品質，甚至提升專注力與創造力，對長時間待在室內的上班族、自由工作者或年長者尤其有益。

▲親自然,客廳,居家,自然材質,植物,植栽,盆栽,綠色植物。（圖／unsplash）

怎麼開始親自然生活？建議可從5個步驟入門：

從植物開始
在書桌或窗邊擺上一兩盆好照顧的綠色植物，如虎尾蘭、龜背芋或蔓綠絨，不僅視覺放鬆，也能改善空氣品質。

換一盞「自然光感」的燈
調整照明色溫與亮度，模擬白天光線變化，有助調節身體節律。

試著斷捨離「人工感」物件
如塑膠家具、亮面飾品，改用原木、布料與手感陶器來替代。

▲親自然,客廳,居家,自然材質,植物,植栽,盆栽,綠色植物。（圖／unsplash）

選用自然素材的家居品
像藤編椅、棉麻布簾、木製地墊等，從日用品就建立風格。

創造「一處自然角落」
不論是陽台、書桌邊或床頭，只要能聚焦一點綠意與光線，就是情緒的避風港。

▲親自然,客廳,居家,自然材質,植物,植栽,盆栽,綠色植物。（圖／unsplash）

親自然設計之所以受到歡迎，並不單是因為它「好看」，而是它對應到一種當代生活的深層渴望：想要慢一點、呼吸好一點、活得更像自己一點。當空間不只是功能性的使用場域，而是延伸自內在狀態的場景，家將會更有療癒的功能性。

關鍵字：

親自然設計, 居家風格, 生活品質, 心靈療癒, 環境氛圍

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