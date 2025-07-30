經常護髮卻無感？「5個常見護髮錯誤」讓保養不如預期

▲護髮不如預期有時是因為忽略一些細節沒注意。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人花了心思在護髮上，卻發現效果不如預期，這往往不是產品問題，而是使用方式出了錯，盤點5個常見的錯誤，你也中了嗎？

#塗抹位置錯誤

護髮產品應集中在髮尾及受損部位，避免塗抹到頭皮，以免阻塞毛孔、增加頭皮負擔。

#停留時間不足

護髮產品需要靜置3-5分鐘讓養分滲透，太快沖洗會讓護髮效果大打折扣。

#頭髮過濕未擦乾

頭髮過濕會稀釋護髮素，影響吸收效果。建議先用毛巾輕壓多餘水分後再塗抹。

#忽略熱敷包覆

使用熱毛巾包覆頭髮3-5分鐘，有助打開毛鱗片，讓護髮成分更有效滲透髮絲。

#護髮頻率不當

護髮頻率過多過少都不理想，太常護髮會讓髮絲養分無法正常吸收，毛鱗片反覆打開閉合，反而導致受損機率上升，建議每周護髮2-3次即可。

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