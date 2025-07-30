fb ig video ETtoday search mobile

經常護髮卻無感？「5個常見護髮錯誤」讓保養不如預期

>

▲▼5個護髮錯誤。（圖／Unsplash）

▲護髮不如預期有時是因為忽略一些細節沒注意。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人花了心思在護髮上，卻發現效果不如預期，這往往不是產品問題，而是使用方式出了錯，盤點5個常見的錯誤，你也中了嗎？

#塗抹位置錯誤

護髮產品應集中在髮尾及受損部位，避免塗抹到頭皮，以免阻塞毛孔、增加頭皮負擔。

#停留時間不足

護髮產品需要靜置3-5分鐘讓養分滲透，太快沖洗會讓護髮效果大打折扣。

#頭髮過濕未擦乾

頭髮過濕會稀釋護髮素，影響吸收效果。建議先用毛巾輕壓多餘水分後再塗抹。

#忽略熱敷包覆

使用熱毛巾包覆頭髮3-5分鐘，有助打開毛鱗片，讓護髮成分更有效滲透髮絲。

#護髮頻率不當

護髮頻率過多過少都不理想，太常護髮會讓髮絲養分無法正常吸收，毛鱗片反覆打開閉合，反而導致受損機率上升，建議每周護髮2-3次即可。

★護髮單品推薦

▲▼護髮錯誤。（圖／品牌提供）

▲rahua 保濕舒緩亮澤護髮乳，193ml，1,200元。

免沖洗護髮乳，以rahua果油搭配印加果油、有機芒果糖，深層滋養每根髮絲。

▲▼護髮錯誤。（圖／品牌提供）

▲思波綺 金耀瞬護髮膜EX，180g，399元。

運用高效離子修護成分與鎖水包覆技術，讓山茶花精油複合成分迅速深入髮芯，洗後柔順感立即感受。

▲▼護髮錯誤。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 刺梨籽油柔亮修護髮膜，250ml，1,980元。

添加刺梨果油，能有效緊密髮絲外層毛鱗片，提升髮質平滑度與光澤感；刺梨籽油具有強效修護力，有助修復受損。

關鍵字：

護髮, 錯誤, 技巧, 頭皮, 髮絲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

《折腰》李雪琴狠甩15公斤肉肉臉消一圈！5大瘦身秘訣自曝最關鍵一招

《折腰》李雪琴狠甩15公斤肉肉臉消一圈！5大瘦身秘訣自曝最關鍵一招

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

星巴克今起連3天「大杯以上買一送一」　13款特定飲品點對現賺一杯 來都來了！失敗也要硬撐的星座　TOP 1無法忍受不完美，只好咬牙做到底 安格斯12星座一周運勢7／28-8／3　雙子少點情緒發言、巨蟹感情開外掛 汐止遠雄廣場免門票「海洋戲水樂園」　打水仗、找寶藏成放電熱點 蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款 每天花18分鐘能讓心靈更平靜　給小事就容易焦慮的人 典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3 ！第一名嘴硬其實是不太會表達愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面