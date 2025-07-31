fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO父親節優惠限時開跑！質感T恤下殺290元、向日葵也幫你準備好

>

記者鮑璿安／台北報導

父親節將至，日本平價服飾品牌 UNIQLO 宣布自 8 月 1 日至 8 月 14 日於全台展開「父親節感謝祭」！以多款人氣商品限時優惠回饋消費者，從經典 T 恤、機能長褲到聯名設計襯衫應有盡有，讓爸爸也能穿得有型又舒適。

▲▼ unqilo 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲主打百搭實穿的 Uniqlo U 圓領 T 恤，290元 。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ unqilo 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲UNIQLO：C 府綢寬版襯衫(短袖)，創意總監Clare Waight Keller設計師系列，優惠價790元 。

本次活動亮點之一為主打百搭實穿的 Uniqlo U 圓領 T 恤，由藝術總監 Christophe Lemaire 操刀設計，選用厚磅天竺棉布打造軍風復古質感。莫蘭迪粉、霧灰綠等柔和色系不只適合爸爸，也吸引年輕族群搶購，限時價只要 290 元。另外，由設計師 Clare Waight Keller 主導的 UNIQLO : C 系列也同步推出優惠，其中府綢寬版短袖襯衫以俐落的寬鬆剪裁結合細條紋布料，是都會男性夏日通勤的不二選擇，優惠價為 790 元。

▲▼ unqilo 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Uniqlo U 工裝寬版襯衫(長袖) 定價 NT$1,290。

▲▼ unqilo 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲男裝 防風連帽外套定價 NT$1,990。

考量戶外活動與日常通勤需求，UNIQLO 推出的防風連帽外套與 SMART 九分褲等機能服飾亦加入優惠行列，搭配透氣吸濕的 AIRism 系列，從內到外全面升級夏日穿搭體驗。值得一提的是，UNIQLO 特別攜手花藝品牌「微光花草」推出父親節限定「沉默的愛」向日葵花束，即日起至 8 月 3 日開放預購，並可於 8 月 7 至 10 日親取，為節慶增添一抹溫馨氛圍。

同場加映

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲H&M Move 系列充滿自然光感，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

H&M Move 系列廣告畫面充滿自然光感，展現如瑜伽、皮拉提斯等動作的靜謐瞬間，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁，帶來多款 SoftMoveTM 運動背心與騎行短褲套裝， 配色包含經典黑、純白與充滿活力的開心果綠，可自由混搭、變化造型。其中黑色運動背心以貝殼弧形 曲邊細節呈現，搭配同材質短褲或微喇瑜珈褲，線條俐落、層次鮮明。系列亦特別推出以柔軟 SoftMoveTM 面料製成的扭結訓練背心，無論單穿或疊搭 T 恤皆具風格，展現個性穿搭美學。

關鍵字：

UNIQLO, 父親節, 限時優惠, 服飾, 感謝祭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到魚還是貓？秒讀你的「真實個性」

超準心測！第一眼看到魚還是貓？秒讀你的「真實個性」

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

誠品暑期特拍今起開跑！圖書6本500元、Stanley保溫杯6折起

誠品暑期特拍今起開跑！圖書6本500元、Stanley保溫杯6折起

典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3 ！第一名嘴硬其實是不太會表達愛 蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款 最不懂避嫌星座Top 3 ！第一名純友誼是擋箭牌　戀愛後界線感失蹤 陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功 「5個徵兆」判定你為壓力肥　光是飲控沒有用 把5樣東西移出浴室　空間立刻變得更療癒 茶包別急著丟！6個再利用的神奇用途　讓居家輕鬆升級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面