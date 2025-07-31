UNIQLO父親節優惠限時開跑！質感T恤下殺290元、向日葵也幫你準備好

記者鮑璿安／台北報導

父親節將至，日本平價服飾品牌 UNIQLO 宣布自 8 月 1 日至 8 月 14 日於全台展開「父親節感謝祭」！以多款人氣商品限時優惠回饋消費者，從經典 T 恤、機能長褲到聯名設計襯衫應有盡有，讓爸爸也能穿得有型又舒適。





▲主打百搭實穿的 Uniqlo U 圓領 T 恤，290元 。（圖／品牌提供，以下同）







▲UNIQLO：C 府綢寬版襯衫(短袖)，創意總監Clare Waight Keller設計師系列，優惠價790元 。

本次活動亮點之一為主打百搭實穿的 Uniqlo U 圓領 T 恤，由藝術總監 Christophe Lemaire 操刀設計，選用厚磅天竺棉布打造軍風復古質感。莫蘭迪粉、霧灰綠等柔和色系不只適合爸爸，也吸引年輕族群搶購，限時價只要 290 元。另外，由設計師 Clare Waight Keller 主導的 UNIQLO : C 系列也同步推出優惠，其中府綢寬版短袖襯衫以俐落的寬鬆剪裁結合細條紋布料，是都會男性夏日通勤的不二選擇，優惠價為 790 元。





▲Uniqlo U 工裝寬版襯衫(長袖) 定價 NT$1,290。







▲男裝 防風連帽外套定價 NT$1,990。



考量戶外活動與日常通勤需求，UNIQLO 推出的防風連帽外套與 SMART 九分褲等機能服飾亦加入優惠行列，搭配透氣吸濕的 AIRism 系列，從內到外全面升級夏日穿搭體驗。值得一提的是，UNIQLO 特別攜手花藝品牌「微光花草」推出父親節限定「沉默的愛」向日葵花束，即日起至 8 月 3 日開放預購，並可於 8 月 7 至 10 日親取，為節慶增添一抹溫馨氛圍。

同場加映





▲H&M Move 系列充滿自然光感，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁 。（圖／品牌提供）

H&M Move 系列廣告畫面充滿自然光感，展現如瑜伽、皮拉提斯等動作的靜謐瞬間，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁，帶來多款 SoftMoveTM 運動背心與騎行短褲套裝， 配色包含經典黑、純白與充滿活力的開心果綠，可自由混搭、變化造型。其中黑色運動背心以貝殼弧形 曲邊細節呈現，搭配同材質短褲或微喇瑜珈褲，線條俐落、層次鮮明。系列亦特別推出以柔軟 SoftMoveTM 面料製成的扭結訓練背心，無論單穿或疊搭 T 恤皆具風格，展現個性穿搭美學。