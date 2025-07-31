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連外國人都相信的臥室風水　6個擺床眉角你注意到了嗎？

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▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲床的擺放位置有可能影響心理的狀況，如果總是睡不好，不妨試試改床位。（圖／unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

你可能覺得風水是長輩才會管的事，但事實上，風水概念已從「民俗」進化成「空間心理學」的一種了。尤其臥室是每天待最久的地方，生活居家網站《House Beautiful》還有專文介紹「平衡家居能量的風水床位」，床的位置、方向甚至頭靠哪裡，其實都會影響你的睡眠、情緒與運勢。

▲居家,客廳,臥室,居住空間,床,沙發,收納,裝潢,採光,家,佈置。（圖／unsplash）

床別正對門
床如果腳對著門，人在床上容易直接面對外來動線，潛意識會有被打擾或缺乏保護感的感覺。很多人會說「明明關了門也睡不好」，可能就是這個原因。如果空間無法調整床位，可以用屏風或櫃體巧妙隔出一道緩衝，讓視線別直接穿進來就好。

床頭要有靠山
床頭要靠牆這件事，其實滿多人的潛意識都知道。想像一下：如果床頭是空的或在窗前，晚上入睡時會不會有種「背後有空」的不安感？加上一個結實的床頭板，不只能睡得安穩，也能提升整體空間的穩定氣場。

▲居家,客廳,臥室,居住空間,床,沙發,收納,裝潢,採光,家,佈置。（圖／unsplash）

最好左右對稱
不管你現在一人睡還是兩人同床，床的兩側留出出入口和空間，有助於建立平衡與和諧的氛圍。左右各一個床頭櫃也是加分設計，不但實用，也象徵彼此的對等與尊重。

橫樑壓力會變成真實感受
床上如果剛好有橫樑經過，很多人會覺得肩頸痠痛或睡得不踏實。這不是迷信，而是因為視覺壓迫感會讓大腦潛意識產生壓力。能避就避，不能避的話也可以用天花板修飾、布幔或燈光柔化來調整。

▲臥室,居家,洗衣籃,床。（圖／unsplash）

床別靠窗
床如果直接靠在窗邊，光線變化、外界聲音與氣流都容易干擾睡眠，而且缺少「背後有靠」的感覺。如果空間有限動不了床，也建議至少裝上厚一點的窗簾，睡覺時可以拉上，加強穩定與遮蔽。

床底盡量保持通透乾淨
不少人會把換季衣物、鞋盒、紙箱都塞到床底下，但風水上認為床底應該保持通風與淨空。其實就算不講風水，堆滿雜物的床底也會讓空間看起來更擁擠、更不清爽，連帶影響心情與休息品質。

▲居家,客廳,臥室,居住空間,床,沙發,收納,裝潢,採光,家,佈置。（圖／unsplash）

你不一定要全信風水，但如果它能幫你更好睡、讓你心情更穩定，那又何樂而不為？床擺對了，不只能讓空間更順眼，也能讓你醒來時更有精神。如果最近總覺得疲憊，不妨從「換個床位」開始，也許就會有意想不到的改變。

關鍵字：

風水, 床位, 睡眠, 情緒, 家居

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