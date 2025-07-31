IKEA宣布200項商品即起降價　熱門推車、毛絮黏把更便宜啦

▲IKEA宣布破兩百款商品即刻降價，LANDSKRONA三人座沙發原價27,900元，下調至24,990元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

物價持續上漲，IKEA今（7／31）宣布全台門市自即日起，針對超過百項經典熱銷商品降價，居家單品涵蓋租屋收納、家庭家具及廚房用品三大類型，不少熱賣商品如RÅSKOG推車、BÄSTIS毛絮黏把等都在列，原價27,900元的LANDSKRONA三人座沙發，價格也首次下調至24,990元，現買直接省下3,000元。

▲BÄSTIS毛絮黏把補充包4件裝，原價79元調降至69元；SAMLA收納盒從39元起降至29元起。

疫後全球面臨通膨，許多消費者都大嘆日子難過，IKEA持續低價政策，每年改善產品設計、製作運送流程，推動再創低價活動，今起也宣布賣場232項商品降價，針對多款高機能家具與小型用品進行價格下修。包含銷售多年、靈活度高的RÅSKOG推車，從原價899元調降至799元；收納人氣商品SAMLA收納盒則從39元降至29元。

▲RÅSKOG推車原價899元，調降至799元；KORTGÅRDEN掀床原價15,990元，調降至13,990元。

而具備床底儲物功能的KORTGÅRDEN掀床也從15,990元調降至13,990元，適合需要隱藏收納空間的租屋空間或小坪數家庭使用。辦公或居家使用的ALEX抽屜櫃降幅達400元，目前售價為2,299元；可增加層架空間的PALYCKE夾式網籃也從229元降為179元。

▲BRIMNES三門衣櫃從6,799元降至5,999元；VATNESTRÖM雙人獨立筒床墊原價19,990元，下調至17,990元。

對需要兼顧多人生活機能的家庭客層，IKEA也調整了多項中大型家具價格。BRIMNES三門衣櫃從6,799元降至5,999元；標榜五區支撐與天然透氣材質的VATNESTRÖM雙人獨立筒床墊，則從19,990元下調至17,990元。

▲MACKAPÄR滑門收納長凳原價2,499元，降為1,999元。

可兼具座位與收納的MACKAPÄR滑門收納長凳，調整後價格為1,999元，比原價便宜500元，適合放在玄關作為鞋物儲物與臨時座椅使用；家中必備的清潔小物BÄSTIS黏把補充包也從79元調降至69元。

▲IKEA 365+廚具6件組原價1,699元，降至1,499元。

▲IKEA 365+透明馬克杯原價79元，降價後59元；附蓋保鮮盒三件組原價279元，降至249元。

其他包括IKEA 365+廚具6件組原價1,699元，售價降至1,499元，同系列的透明玻璃馬克杯、杯墊與保鮮盒等，也皆有小幅價格調整。RISATORP網籃也從249元降為199元，適合收納蔬果或當料理配件；附蓋保鮮盒三件組原價279元，也降至249元，標榜方便堆疊省空間。

▲HOLA夏出清，千項商品最低3折起，京都品牌SOU．SOU聯名7月31日起，純棉涼被枕套三件組單人－明麗，原價2,280元折扣後684元。（圖／品牌提供）

HOLA和樂家居於8／27前，推出夏季出清優惠，主打全館精選商品最低3折起，千項品項橫跨客廳、廚房、臥室與香氛花藝區。原價2,280元的SOU．SOU純棉涼被枕套三件組，特價只要684元，直接打3折。

▲多用途耐熱玻璃保鮮盒系列，具備方形、長形、圓形等11款尺寸可挑選，最低不到百元即可入手。

HOLA夏特賣推出多款百元有找的耐熱玻璃保鮮盒，尺寸多樣好堆疊，標榜耐高溫、易清洗。原價119元起的保鮮盒，出清特價最低95元，約8折優惠。來自荷蘭的永續品牌Handed by也首度納入折扣範圍，主打以回收塑料製成的DIMENSIONAL雙色編織籃，從原價599元下殺至299元，等於打5折。

▲荷蘭Handed by人氣DIMENSIONAL雙色系列收納籃，手工立體編織工藝，搭配質感藤把手，讓收納成為居家風格的一部分。

日系文青控別錯過7／31起推出的SOU．SOU聯名系列優惠，包括涼被枕套組、陶瓷碗與玻璃杯等通通加入折扣。像是原價1,190元的五入陶瓷碗組，特價952元；原價1,090元的雙入玻璃杯，特價872元，限量販售、售完為止。

▲SOU．SOU聯名系列雙入玻璃杯。

▲SOU．SOU聯名系列陶瓷碗五入組。

業者表示，活動期間單筆購買三件以上商品，還能再享9折，8／7至8／27更加碼LINE好友限定「超值好運刮刮樂」，有機會抽中萬元購物金。