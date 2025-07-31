▲氣味就是你隱形戰袍！職場命定香清單，聞起來就像升職加薪的人 。（圖／翻攝IG@annehathaway）

記者王威智／綜合報導

辦公室沒有味道，但你可以有，香水早就不是約會或聚會的專利，它也能是你職場的戰袍之一！甚至在你開口說話前，就先讓人留下印象分，無論是領導型主管、文藝型創作者，還是坐班小職員，每個人都值得擁有一瓶為自己「說話」的香。

小紅書香氛創作者「EROS聞香識人」針對不同職場性格分享適合的職場香水。把香氣比喻成一種職業語言，不需要高調，卻足夠有記憶點。以下幫你整理5種職場人格與本命香，讓你的氣味名片，比一般名片還讓人印象深刻。

01. 銷售型：你就是氣場本場

適合職業：業務、客戶經理

你習慣快速破冰、談判俐落，氣味也該跟你的節奏一樣：乾淨、有力、有說服力。

●Guerlain Musc Noble（嬌蘭 幽白麝香）：舒服的麝香氣息像是一張白紙，容易親近又不搶戲。

●Le Cri de la Lumière（帝國之香 光之呐喊）：木質中帶有明亮香柑與辛香，像是氣場自帶聚光燈。

02. 教學型：溫柔說話派的理性感

適合職業：老師、顧問、諮詢師

你的工作需要人信任你、聽你說。香氣不需張揚，但要穩定、溫和、有點距離感的親切。

●One Day Perfume Jasmine Tea（ONE DAY 茉莉綠茶）：茉莉與綠茶平衡得剛好，溫柔但不軟弱。

●Jo by Jo Loves（祖瑪瓏之愛）：乾淨花香、非常「值得深交」的香味。

03. 坐班型：你就是辦公室的穩定核心

適合職業：HR、人資、財務、行政

你的香氣要像你的工作一樣──有條理、簡潔、可靠。香水選擇以中性、乾淨為主，不搶戲卻能默默加分。

●Acqua di Parma Colonia Essenza（ADP 黑調古龍水）：義式古龍水的經典再詮釋，帶出低調自信。

●Jo Malone Orange Blossom Cologne（祖瑪瓏 橙花）：有一種剛洗完澡的清爽感，辦公室聞到也不會有壓力。

04. 領導型：你走進會議室，氣場就先坐下了

適合職業：組長、經理、品牌總監

你不需要香氣來博版面，而是用氣味定義你的風格：決斷、俐落、帶點距離。

●Chanel No. 19 Eau de Parfum（香奈兒19號）：綠意與粉調交錯，是「我很冷靜也很聰明」的味道。

●Sisley Soir de Lune（Sisley 月之戀）：木質與花香的平衡，有種不怒而威的美感。

05. 創意型：讓氣味幫你說出腦袋裡的風景

適合職業：設計師、寫手、藝術創作者

你不需要別人定義你是誰，香水對你來說，是創作靈感的延伸，是故事的開場白。

●L'Artisan Parfumeur Havana Vanille（非凡之香 哈瓦那香草）：香草與菸草的組合像是一段老電影裡的浪漫對白。

●Histoires de Parfums 1740（香水故事 1740 薩德侯爵）：皮革與香料揉合，戲劇張力滿點，是氣味的極端浪漫派。

香水不是多餘的，它是一種態度、一種儀式感、一種只屬於你的「隱形表情」。選一瓶對的香，不僅能讓你在職場更有存在感，也可能成為某個人心中永遠記得的你。