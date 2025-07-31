36歲Jessica白皙美肌靠5招養成！自製水果燕麥奶補充維他命

記者李薇／台北報導 圖／jessica.syj IG

夏天女性都很怕自己肌膚更加黝黑暗沉，前少女時代成員Jessica擁有白皙透亮的肌膚，日前她分享過自己的煥白膚色養護方法，還會自己打蔬果汁，當著補充維他命讓肌膚由裡到外透出光澤。

＃白皙透亮飲

對於夏天最重要的肌膚白皙，Jessica就分享經常喝的水果飲料，可以讓肌膚散發自然光澤。裡面用的食材有香蕉、芒果、柳橙、燕麥奶，把這些通通加進去，打成果汁之後，就可以直接飲用，裡面富含的維生素跟維他命可以幫助肌膚補充營養。

＃妝前化妝水濕敷

想要底妝更加服貼，在妝前Jessica會拿出化妝棉，沾取化妝水，濕敷全臉，加強肌膚的保濕度，同時讓後續底妝更加細緻，敷完大約幾分鐘之後，就會輕拍到吸收，連耳朵也會用化妝棉稍微擦拭一下。

＃四周也要噴保濕噴霧

因為南韓天氣十分乾燥，所以Jessica習慣在全臉噴上保濕噴霧，在飛機上或是面臨更乾燥的狀況時，還會把噴霧噴在四周空氣，避免四周空氣吸掉肌膚水分，會覺得更加乾燥、緊繃。

＃多喝水維持肌膚水潤

身為乾性肌膚的Jessica會多喝水來讓肌膚感覺更水潤，她也曾經說過，因為自己不是喜歡喝水的人，所以都會用有趣的方式，像是插個吸管，增加玩樂感，然後每天也會設定目標，像是起床前、吃飯前先喝一杯水，床頭常常會擺放4到5瓶水，讓自己可以多喝一點。

＃大量喝水排出雜質

Jessica在飲食方面是採取「想吃就吃」的方式，她說「如果很想吃炸雞的話，不會忍住不吃，還是會小吃一塊，嚐一下。」但吃完，一定會喝大量的水，幫助身體代謝，「這樣有都排出去的感覺。」