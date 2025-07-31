IU親穿復古薄底鞋太圈粉！「NB471夏日新色」加碼雙色鞋帶、夢幻串珠款

記者鮑璿安 ／綜合報導

盛夏時節來臨，女孩們的穿搭也迎來換季升級！New Balance 亞太區形象大使 IU（李知恩）率先示範都會女孩的夏日Look，以一身簡約的米白短版T恤搭配灰色百褶裙，腳踩New Balance 471新作，展現出夏日輕盈活力氛圍。腳上的471鞋款則是話題性的熱門薄底鞋，如今迎來雙色鞋帶拼接設計，完美點亮整體穿搭。





▲New Balance 亞太區形象大使 IU（李知恩）率先示範都會女孩的夏日Look，腳踩 471新作 。（圖／品牌提供）





▲凡購買471鞋款，即可參與「NB特調風格Bar」限時活動，不僅能任選兩色鞋帶，還能挑選串珠、蕾絲、緞帶等多款可愛飾品。（圖／品牌提供）

New Balance 471 系列致敬品牌經典跑鞋320，保留70年代復古輪廓，並加入異材質拼接、輕量薄底等現代細節。2025夏季更祭出五款全新配色，夕暮橘、海洋藍、墨影黑、曦光白、柔木棕，每一款都能輕鬆打造不同穿搭。除了繽紛配色與百搭性，471更推出女孩最愛的「雙色鞋帶DIY計畫」！凡購買471鞋款，即可參與「NB特調風格Bar」限時活動，不僅能任選兩色鞋帶，還能挑選串珠、蕾絲、緞帶等多款可愛飾品，現場手作出屬於自己的獨一無二風格鞋款，讓運動鞋成為穿搭主角。活動從7月31日起巡迴全台New Balance指定門市，女孩們可把握時間親臨體驗。

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▲BLACKPINK Rosé 欽點的全新H-STREET薄底鞋銀光綠尤為亮眼 。（圖／品牌提供）

PUMA推出全新H-STREET薄底鞋，首波限量開賣即引發話題，此鞋款原型來自1990年代末的競速跑鞋，靈感源自品牌經典田徑釘鞋Harambee，象徵速度與團結精神。這次重新演繹，融合輕量化結構與透氣網眼材質，並以銀光網布勾勒細節，打造出結合運動性能與街頭時尚的輕盈鞋型。三款配色中，BLACKPINK Rosé 欽點的銀光綠尤為亮眼，另有百搭銀光白與時髦銀光黑，預計將成為今年薄底鞋的話題新寵。