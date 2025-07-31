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痘痘粉刺肌必收！５款「抗痘保養」推薦　還原你乾淨臉龐

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

夏季高溫悶熱，肌膚油脂分泌旺盛，粉刺與痘痘也跟著肆虐而來，讓人煩惱不已。無論是閉鎖性粉刺、發炎痘痘，還是反覆冒出的頑固痘印，都是肌膚健康的警訊。盤點幾款專為粉刺與痘痘困擾設計的明星商品，幫助肌膚重拾潔淨與平滑。

▲▼抗痘。（圖／品牌提供）

▲Melvita 毛孔淨瑕平衡角質面膜，75ml，1,280元。

無泥卻有「泥膜效果」的專利不乾燥質地，以植物纖維微粒製成植感泥膜，注入柳蘭天然植萃和薄荷精油，可做為深
層清潔面膜、或是去角質護理，溫和有效深層淨化並加強修護調理，也可針對局部痘痘瑕疵部位重點修護。

▲▼抗痘。（圖／品牌提供）

▲uno 新抗痘洗顏，120g，150元。

內含水楊酸及淨油礦物泥與積雪草成分，徹底去除肌膚多餘油脂髒污淨化毛孔，直球對決痘痘、出油困擾，同時加乘雙重玻尿酸和日本柚子，讓肌膚保濕透亮，大幅提升清爽印象。

▲▼抗痘。（圖／品牌提供）

▲ALBION 健康化妝水，330ml，2,800元。

萃取有機薏仁精萃及薏仁油，親水又親油的獨特油性成分，打造出健康化妝水特有的「清爽卻又潤澤」觸感，油水雙重呵護，幫肌膚調節角質代謝週期，解決痘痘粉刺、敏感泛紅、毛孔粗大等問題，並提升肌膚保濕、彈性與透明感。

▲▼抗痘。（圖／品牌提供）

▲VERSO N°6 逆齡淨痘調理凝膠，30ml，3,200元。

含A醇與薑黃等多重抗痘舒緩成分，有效調控油脂、預防痘痘形成，淡化痘疤與泛紅。可針易復發痘痘區局部加強，實現抗痘與抗老雙重保養。

▲▼抗痘。（圖／品牌提供）

▲ONE BY KOSE 黑碳磨砂潔顏泥，130g，450元。

首創滋潤磨砂搭配自然來源微晶磨砂，可溫和一掃老廢角質與毛孔堵塞!細緻濃密的吸附泡沫，將老廢角質・氧化皮脂徹底清除。

關鍵字：

抗痘, 粉刺, 肌膚保養, 夏季護膚, 美妝

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