fb ig video ETtoday search mobile

比168還快！哈佛教授創「雞蛋減肥法」三餐不斷食7天就見效

>

 ▲▼ 冷凍雞蛋,保存技巧,料理,食材,活用,日本,甜點,鹹食。（圖／Pexels）

▲哈佛教授研發「雞蛋減肥法」 。（圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

爆紅的「168斷食法」是通過間歇性飲食，調整用餐規律達到瘦身效果，若是覺得斷食實在難以上手，那麼近期流傳的哈佛教授「雞蛋減肥法」可以嘗試看看。原先是為糖尿病患者研發菜單，但是因富含蛋白質與輕碳水化合物的組成，意外適合減肥族，更有網友實測短短一周就能瘦掉5公斤。

哈佛教授Osama Hamdy博士為糖尿病患者設計了4周飲食菜單，其實就是俗稱的蛋白質飲食，通過雞蛋成為飲食中的重要組成部分，減少碳水化合物攝取，從而改變體內的代謝，所以減肥效果會相當顯著，同時不會讓肌膚鬆弛，但切記若沒有遵守飲食，體重也會回彈。

以第一天的三餐為例，早餐以「半顆葡萄柚+1至2顆水煮蛋」，中餐選擇低GI水果吃到具有飽足感為止，晚餐則是食用快熟的肉類或是去皮雞肉，以盡量少油鹽的方式烹煮。

▲減肥 。（圖／翻攝自小紅書）

▲減肥 。（圖／翻攝自小紅書）

▲雞蛋減肥法 。（圖／翻攝自小紅書）

而過程中若是產生飢餓感，可以食用紅蘿蔔或是黃瓜當成餐與餐的間隔食物，並且每天需要飲用2公升水。但也有營養師指出，哈佛教授所研發的「雞蛋減肥法」其實就類似生酮飲食，也與女星陳喬恩實施的「西柚減肥法」道理相同，以少吃主食的方式減肥，但是該方法存在缺點，像是對於雞蛋過敏的民眾不能嘗試，並且缺少主食營養吸收不全面，只適合短期快速減肥的民眾，長期不適用。

關鍵字：

減肥, 雞蛋, 哈佛教授, 新趨勢, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　85度C跨店咖啡買四送二

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　85度C跨店咖啡買四送二

最佳知己三大星座！TOP 1簡直「閨蜜天花板」從細節開始顧好顧滿

最佳知己三大星座！TOP 1簡直「閨蜜天花板」從細節開始顧好顧滿

Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天

Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天

越嫌越愛的三大星座！TOP 1只有自己能欺負愛人　別人數落就護短 韓韶禧來台背小CK麂皮包3千元有找！機場造型超平價　搭長靴露長腿 陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？ UNIQLO話題牛仔褲新品試穿實測！必敗長腿繭型、JW ANDERSON聯名新色 心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草　難逃復合輪迴 5大徵兆暗示你該離職了！加薪無望、原地踏步只是消耗生命力 再也不怕語無倫次！「漢堡架構法」讓說話層次分明

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面