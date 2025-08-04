Stray Kids隊長方燦超受寵！FENDI打造2套性感表演戰袍　露迷人腹肌

記者鮑璿安／綜合報導

FENDI 品牌大使、韓人氣男團 Stray Kids 的隊長方燦（Bang Chan），在《dominATE》世界巡迴演唱會中，穿著品牌為他量身打造的兩套 FENDI 訂製造型震撼登場，露出緊實的腹肌線條，營造出迷人冷調的舞台魅力。





▲方燦於巴黎登場時搭配無袖緞面西裝外套與俐落黑色長褲 。（圖／品牌提供）

7 月 26 日於巴黎登場時，方燦穿上特別訂製的黑色針織短上衣，若隱若現的材質勾勒出完美身型，搭配無袖緞面西裝外套與俐落黑色長褲，充分體現 FENDI 2025-26 秋冬男裝系列極簡又具力量感的核心精神。造型中選用繫帶皮靴與 FW25 系列 FF Sphere 球型頸鍊點綴，帶來低調卻極具記憶點的時尚張力，整體輪廓充滿強烈視覺張力，在燈光照耀下格外搶眼。





▲方燦在羅馬場則換上一套金屬光澤感十足的短版上衣 。（圖／品牌提供）

方燦在羅馬場則換上一套金屬光澤感十足的短版上衣，若隱若現地露出結實腹肌，下身搭配柔軟材質的棕色高腰長褲，展現一種性感與俐落並存的高端氣勢。內搭標誌性 FF Logo 背心，巧妙呼應品牌身份識別，並以 FF 金屬標誌腰帶、FF Sphere 系列耳環以及 FW25 全新 FF Cube 項鍊作為層次疊搭，為整體造型注入未來感與精緻感。

同場加映

韓流與時尚品牌形成雙贏局面，BLACKPINK成員Jisoo日前登上紐約花旗球場（Citi Field）舉行的《DEADLINE》世界巡演，兩套由TOMMY HILFIGER訂製的造型掀起話題，呈現出甜美性感的學院風天花板，讓Jisoo在聚光燈下閃耀不已，成功成為全場視線焦點。首晚Jisoo身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意，巧妙運用菱格紋設計與緞面質地，點綴手工串珠與水晶刺繡，打造低調而精緻的閃耀光澤。這套造型不僅展現她沉穩自信的氣場，更讓學院風充滿現代女性的力量與柔美。





▲首晚Jisoo身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意。（圖／品牌提供）