全智賢新劇《暴風圈》飾演最美外交官氣場全開　短髮新造型網友狂讚

▲全智賢新劇將於9月上線。（圖／Disney+劇照、everything.is.peachy IG）

圖文／CTWANT

等了好久，終於等到女神全智賢的華麗回歸！即將於9月10日在Disney+上線的全新韓劇《暴風圈》，由《黑道律師文森佐》、《淚之女王》的金熙元導演與《犯罪都市4》的許明行共同執導，結合高張力動作場面與懸疑劇情，光是預告片就讓人心跳加速。全智賢與「韓國四大公共財」之一的姜棟元首次合作，光站在一起就讓螢幕溢滿高顏值與氣場。

▲全新韓劇《暴風圈》由全智賢與姜棟元首次合作。（圖／Disney+ 劇照）

在《暴風圈》中，全智賢飾演一名韓國外交官、前駐美大使，西裝筆挺、神情銳利，舉手投足間滿是專業與權威。這一次，她用演技與動作戲告訴觀眾，即使多年未接戲，女神依然能以最美姿態征服小螢幕。

▲全智賢飾演一名韓國外交官。（圖／Disney+ 劇照）

然而，讓粉絲更驚喜的，是全智賢在新劇殺青後，釋出了自己剪去招牌黑長直髮的短髮新造型。透過IG帳號@everything.is.peach，她宣告正式離開舊東家，成立個人工作室「PEACHY」，並拍攝一組時尚大片，為人生新篇章揭開序幕。

▲全智賢成立個人工作室「PEACHY」發佈形象照。（圖／取自everything.is.peachy IG，下同）

這次在新東家的形象照中，她一身Oscar de la Renta粉色羽毛洋裝，甜美中帶點性感，彷彿重返《我的野蠻女友》時代的青春活力。接著換上Sportmax全皮革襯衫與皮革長褲，短髮配皮革的組合讓她瞬間化身搖滾女王。還有來自Max Mara的裸膚色斜肩禮服，優雅線條完美勾勒她的肩頸曲線，即便是黑白負片照，依舊氣場十足。

最後，她以一身白色無袖短版白T Look，緊扣2025春夏極簡風潮，簡單卻極具時髦感。

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