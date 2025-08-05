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台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗

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記者鮑璿安／綜合報導

「台灣男生不會穿搭」曾是社群上屢被討論的話題，而夏季要如何擺脫T恤加牛仔褲的穿搭老梗？ UNIQLO推出「PLUS ONE」穿搭公式，邀請來自不同職業背景的男性實際示範，透過簡單三步驟，單品、質感與尺寸的巧妙加法，輕鬆打破風格瓶頸。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲ UNIQLO推出「PLUS ONE」穿搭公式，邀請來自不同職業背景的男性實際示範 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO聯名的JW ANDERSON牛津寬版襯衫 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO：C 府綢寬版襯衫 。（圖／品牌提供）

不少男性常以T恤+牛仔褲作為日常定番穿搭，卻總顯得過於隨性。UNIQLO首推「單品 PLUS ONE」技巧，建議搭配一件外罩或襯衫，即可瞬間升級為俐落的Smart Casual風格。推薦單品像是品牌聯名的JW ANDERSON牛津寬版襯衫，以不對稱剪裁搭配柔軟垂墜布料，或是UNIQLO：C 府綢寬版襯衫，也提供男女皆宜的極簡風外搭選擇，輕鬆應對職場、約會或拜見長輩等多樣場合。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

第二招「質感 PLUS ONE」鼓勵男性跳脫單一面料選擇，只要換上亞麻、針織或燈芯絨等異材質單品，就能在視覺與觸感上呈現出截然不同的風格效果，特級亞麻襯衫與亞麻混紡休閒長褲系列便是夏日首選。最後一招「尺寸 PLUS ONE」，則是鼓勵跳脫修身思維，嘗試寬版輪廓，UNIQLO推出寬版降落傘褲、打褶寬褲皆以輕盈面料搭配鬆緊腰帶與垂墜版型，讓男性在視覺上比例更佳，同時兼顧舒適穿著體驗。

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H&M Move 系列

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲H&M Move 系列充滿自然光感，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼朴敘俊、 lululemon 。（圖／品牌提供）

H&M Move 系列廣告畫面充滿自然光感，展現如瑜伽、皮拉提斯等動作的靜謐瞬間，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁，帶來多款 SoftMoveTM 運動背心與騎行短褲套裝， 配色包含經典黑、純白與充滿活力的開心果綠，可自由混搭、變化造型。其中黑色運動背心以貝殼弧形 曲邊細節呈現，搭配同材質短褲或微喇瑜珈褲，線條俐落、層次鮮明。系列亦特別推出以柔軟 SoftMoveTM 面料製成的扭結訓練背心，無論單穿或疊搭 T 恤皆具風格，展現個性穿搭美學。

Abercrombie & Fitch（A&F）全台首家概念店

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

A&F繼兩年前於台中開設首間Getaway假日概念店後，這次選址於東區打造台灣首家獨立店門市，以渡假酒店為靈感，從兩層樓的空間設計、香氛到照明皆展現鬆弛氛圍，試衣間則以酒店客房為靈感，打造舒適概念。除了品牌標誌性POLO衫、襯衫與裙裝，另外在新門市中亦打造了Your Personal Best（YPB）專區，時下流行的極簡運動套裝也能夠在店內找到。

關鍵字：

UNIQLO, 男性穿搭, 時尚, 夏季, 風格

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