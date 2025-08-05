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CHANEL新包太犯規！秋冬蝴蝶結迷你包、大珍珠背帶　時髦女孩請筆記

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記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒（CHANEL）2025/26 秋冬高級時裝系列形象廣告正式釋出，以黑白色調定格巴黎街頭的雋永時尚，模特兒 Mona Tougaard 穿梭在鵝卵石路面、奧斯曼建築與艾菲爾鐵塔為背景的街景中，舉手投足皆展現優雅張力，眾多以珍珠、蝴蝶結為主軸設計的嶄新包袋更是美到犯規。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒（CHANEL）2025/26 秋冬高級時裝系列形象廣告正式釋出，定格巴黎街頭的雋永時尚，模特兒 Mona Tougaard 出鏡演繹。（圖／品牌提供）

系列主打單品包括以斜紋軟呢材質打造的披風外套與迷你洋裝組合，將經典重新解構，展現品牌一貫的輪廓美學。Mona Tougaard 身穿黑色閃耀亮片斜紋軟呢薄紗背心，搭配荷葉領白襯衫，堆疊層次感十足；另有金黃色三件式套裝搭配褲裙疊穿設計，加上亮面皮革外套與金屬飾釦，將90年代華麗復古風格巧妙演繹至極。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

而本季另一大亮點，則是配件的份量感設計全面升級，蝴蝶結與珍珠成為眾多少女們難以抗拒的夢幻元素，巨型珍珠斜背包與蝴蝶結托特包搶盡風頭，搭配幾何粗鍊設計讓造型更具雕塑張力。還有黑絲絨蝴蝶結包，柔軟觸感與細緻光澤完美映襯秋冬氛圍。此外，以CHANEL經典的菱格紋元素為基礎，黑灰丹寧包採用挺版結構打造，輪廓硬挺立體，兼具復古與都會感，包身點綴雙層金鍊與金屬鎖頭裝飾，象徵品牌與時俱進的視覺語彙。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 2025/26 秋冬系列將於今年9月於全球香奈兒精品店正式上市 。（圖／品牌提供）

本次廣告由攝影師 Mikael Jansson 掌鏡，整體影像風格簡潔中不失戲劇性，每一幀都在訴說香奈兒的經典符碼如何在現代語境中被重新演繹，珍珠、鍊帶、蝴蝶結不再只是點綴，而是主角，將摩登、浪漫與力量融合為一體。CHANEL 2025/26 秋冬系列將於今年9月於全球香奈兒精品店正式上市，展現品牌一貫的優雅精神，開啟全新時尚語言篇章。

同場加映

擁有極大影響力的話題女王凱莉詹娜（Kylie Jenner），近期驚喜出鏡Miu Miu 2025 秋冬形象廣告，以極具態度的演繹成為焦點之一，這組形象大片延續品牌一貫的實驗精神與時尚哲學，透過豐富多元的跨界陣容，向當代女性的多重身分與自我表達致敬。

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲Kylie Jenner在廣告中展現三種造型面貌 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, CHANEL, 秋冬系列, 形象廣告, 巴黎

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