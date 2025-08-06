fb ig video ETtoday search mobile

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

>

星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

常常遇到有些人表面上看來毫無殺傷力，以為是「乖乖牌」一枚，不過深入了解後才發現，原來他們內心超有主見又叛逆，從星座角度來分析，以下揭曉「表面乖乖牌，其實脾氣超硬」星座Top 3 ！

Top 3 處女座

處女座表現上感覺不太有殺傷力，總是一聲不響好像沒什麼主見，其實他們早就在內心上演一場大戲，根本是表面不說其實超有意見，如果有人踩到了處女座的地雷，那麼乖巧可愛的他們會瞬間變臉，來捍衛自己的主權，而且處女堅持的事情基本上沒人能夠改變，跟外表有超大反差。

Top 2 天蠍座

天蠍座很擅長偽裝自己，也就是在還不熟悉的情況下，天蠍不會把真實的個性顯露出來，外表會維持隨和溫柔的態度，但是一熟悉就會發現，原來天蠍脾氣很硬，尤其是天蠍非常不喜歡聽到別人指導他們做事，越是勉強越要反著來，天生的叛逆個性誰也動不了。

Top 1 獅子座

獅子座外表看起來是很好相處的，但內心完全不是這麼一回事，他們天生有領導人格，不太會為了他人而改變自己的想法，因此也圍繞自我為中心，完全秉持著做自己為主軸。至於表面上良好的態度，也只是為了維持交友的親切感，很可能表面上答應你，內心卻想著一些完全相反的事情，惹到獅子座基本上沒好下場。

關鍵字：

星座, 脾氣, 天蠍座, 運勢, 獅子座, 處女座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫

抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫

陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

越嫌越愛的三大星座！TOP 1只有自己能欺負愛人　別人數落就護短

越嫌越愛的三大星座！TOP 1只有自己能欺負愛人　別人數落就護短

6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評 TWICE MOMO曬鬼塚虎新鞋超帥！PUMA芭蕾舞鞋「緞面皮革款」每步都浪漫 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　85度C跨店咖啡買四送二 CHANEL新包太犯規！秋冬蝴蝶結迷你包、大珍珠背帶　時髦女孩請筆記 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面