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一代潮流地標「NIKE原宿」將關店　1600隻鞋底「鞋牆」恐走入歷史

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NIKE原宿店位於東京時尚指標地段，自2009年開幕以來吸引無數潮流愛好者朝聖。（翻攝NIKE官網）

▲NIKE原宿店位於東京時尚指標地段，自2009年開幕以來吸引無數潮流愛好者朝聖。（翻攝NIKE官網）

圖文／鏡週刊

去東京一定要拍的NIKE鞋牆...日本媒體今（4日）報導，位於東京潮流重鎮原宿的「NIKE原宿店」即將於8月31日熄燈。這間自2009年開幕的旗艦店，是NIKE在日本規模最大、具象徵性的實體店面，店內最具代表性的1,600隻鞋底打造而成的「鞋牆」，也將隨之走入歷史，令球鞋迷不捨。

根據日媒《Fashionsnap》報導，NIKE原宿店是由知名室內設計師片山正通親自操刀，店內3層樓空間結合藝術裝置與數位互動，吸引無數海內外旅客朝聖。結束營業消息一出，在社群引發熱烈討論。

球鞋迷心碎！一代潮流地標「NIKE原宿」將關店　1600鞋底「鞋牆」恐走入歷史

▲由1,600隻鞋底打造的經典「鞋牆」，將隨旗艦店熄燈走入歷史，令球鞋迷不捨。（翻攝X@MKT594）

NIKE原宿店自2009年起營業，至今已有約16年歷史。建築內部設計充滿創意巧思，一樓主打跑步系列，2、3樓展示籃球、健身與運動休閒產品，並與NIKE APP無縫連動，消費者能一鍵查詢庫存、預訂試穿，是早期實體零售與數位整合的典範。

其中最知名的就是由1,600個鞋底打造出的巨大「鞋牆」，以及以球鞋打造的吊燈式藝術裝置，讓人一踏入就感受到濃濃的品牌精神。

目前NIKE僅公告該店將於8月31日正式結束營業，未說明是否另尋據點重啟或規劃新概念店。消息一出，不少球鞋愛好者紛紛在社群貼出到訪打卡照、開箱回憶文：「NIKE原宿是我去東京的第一站」、「鞋牆真的太震撼了」、「希望會有更厲害的新店」。

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關鍵字：

鏡週刊, NIKE, 原宿

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