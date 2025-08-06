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狂運動卻瘦不了？減重醫師：飲食、睡眠更關鍵

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

現代人受到飲食習慣以及生活壓力等狀況，肥胖已經成為許多人困擾的問題，減重醫師鄧雯心與營養師夏子雯就分享減肥心法，鄧雯心更指出，其實運動不是減肥的主力，「許多研究早已證實，運動對體重下降的直接貢獻相對有限，很多人跑步跑到累爆，結果瘦不到一公斤，一頓聚餐就全回來了，反而是飲食、胰島素穩定、睡眠與日常活動才是關鍵」。

瘦身,減肥,運動,睡眠,體脂,脂肪,。（圖／達志示意圖）

很多人為了瘦，錯把「少吃」當唯一策略，卻忽略了生理機制，營養師夏子雯指出，許多人明明吃得很少，體重卻還是不動，主因就是「沒吃到基礎代謝率加上吃錯東西」，不少人吃很少，但吃的是奶茶、加工食品、酒精等，讓血糖快速上升，但減重最重要的是食物要挑對、多吃原型食物，其實是可以瘦的很輕鬆，另外，好的蛋白質、澱粉、油脂都要吃，不能只顧要減少熱量。

瘦身,減肥,運動,睡眠,體脂,脂肪,。（圖／達志示意圖）

雖然不靠運動也能瘦，但「完全不動」仍不可行，鄧雯心建議，體重過重、關節負擔大的人，一開始只要動一動就好，比如多走路、站著工作，保持「活動量」比刻意運動更容易持續。另外，睡不好會也讓胰島素阻抗升高，影響食慾控制，所以睡眠品質非常關鍵，避免熬夜與壓力過大，否則體重容易停滯甚至反彈。

瘦身,減肥,運動,睡眠,體脂,脂肪,。（圖／達志示意圖）

【7大飲食建議】

1.喝足水：體重x30ml，至少一半要是白開水。

2.改變進食順序：先吃蛋白質和蔬菜，澱粉糖類放最後。

3.蛋白質與纖維吃夠：避免血糖大幅波動。

4.減少精緻醣與糖類攝取：含糖飲料是肥胖關鍵。

5.細嚼慢嚥：讓腸胃有時間消化吸收。

6.學會看營養標示：少吃隱藏糖與反式脂肪。

7.避免酒精：酒會快速刺激胰島素，造成脂肪堆積。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 運動, 睡眠, 體脂, 脂肪

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