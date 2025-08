美「第一千金」伊凡卡發文謝台裔貴婦　親筆卡片展人脈

▲伊凡卡(右圖)在IG限動tag陳尚婷(左圖),感謝她送上護膚品。(圖/翻攝ivankatrump IG、tinachencraig IG)

美國「第一千金」伊凡卡(Ivanka Trump)4日在IG限時動態分享保養日常,特別標註台裔時尚名人陳尚婷(Tina Chen Craig),感謝對方送給她一整套護膚品,還有一張親筆手寫的卡片,顯示雙方交情。

伊凡卡昨在IG限動曬出一段影片,可見桌子上擺滿陳尚婷創立的品牌「U Beauty」保養品,包含眼霜、保濕霜與洗面乳等,還有一張陳尚婷親筆寫的卡片,上頭寫道:「Dear Ivanka, Excited for you to try U Beauty! XO–Tina」(親愛的伊凡卡,很期待你試用 U Beauty!愛你—Tina)。

▲伊凡卡在限動曬出陳尚婷送的手寫卡片,以及護膚產品。(圖/翻攝ivankatrump IG)

伊凡卡也特別tag陳尚婷和品牌帳號,公開致謝。雖然品牌未公開說明是否為商業合作邀約,但這類在限動的「曬貨模式」,已成為近年社群行銷的主流操作。

事實上,伊凡卡過去曾在訪談中透露,她偏好簡約但高效的保養方式,從小受母親伊凡娜川普(Ivana Trump)影響,重視日常保濕與防曬。身為長年曝光於鏡頭前的公眾人物,她特別青睞「多功能型」產品,與U Beauty強調「一瓶多效」的理念相符。

▲伊凡卡注重簡約但高效的保養方式。(圖/翻攝ivankatrump IG)

U Beauty由陳尚婷於2019年創立,主打極簡高效的護膚哲學,推出後即進軍Net-a-Porter、Saks Fifth Avenue等國際精品通路,深受時尚圈編輯與好萊塢名人青睞。2022年品牌獲得美國創投基金投資,營收突破千萬美元大關,近年更逐步打入政商名流圈,從伊凡卡的分享可見一斑。

值得一提的是,陳尚婷出生於台灣,8歲時移民美國,成年後曾回台擔任MTV台VJ,與林熙蕾、李玟、艾力克斯等ABC藝人見證90年代台灣娛樂圈的黃金時期。之後她轉戰歐美時尚圈,2005年創立部落格「BagSnob」,活躍於紐約、巴黎時裝週前線,憑藉對精品包款的敏銳洞察,在部落格時代嶄露頭角。

▲陳尚婷(右)上個月在加州與林熙蕾(左)見面,展現30年閨密情。(圖/翻攝tinachencraig IG)

如今陳尚婷以U Beauty創辦人與創意總監的身分,在美容產業站穩腳步,在IG坐擁逾52萬粉絲,橫跨時尚、商業與社交圈。在台灣的好友包含林熙蕾、曾馨瑩、孫芸芸、關穎等貴婦,今年6月更受邀參加亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)妻子桑切斯(Lauren Sánchez)的世紀婚禮,伊凡卡當時是婚宴賓客之一。婚禮結束後,陳尚婷回到美國加州,與好友林熙蕾相聚,曬出30年閨密情誼,也展現她的驚人人脈。



