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美「第一千金」伊凡卡發文謝台裔貴婦　親筆卡片展人脈

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伊凡卡（右圖）在IG限動tag陳尚婷（左圖），感謝她送上護膚品。（翻攝ivankatrump IG、tinachencraig IG）

▲伊凡卡（右圖）在IG限動tag陳尚婷（左圖），感謝她送上護膚品。（圖／翻攝ivankatrump IG、tinachencraig IG）

圖文／鏡週刊

美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）4日在IG限時動態分享保養日常，特別標註台裔時尚名人陳尚婷（Tina Chen Craig），感謝對方送給她一整套護膚品，還有一張親筆手寫的卡片，顯示雙方交情。

伊凡卡昨在IG限動曬出一段影片，可見桌子上擺滿陳尚婷創立的品牌「U Beauty」保養品，包含眼霜、保濕霜與洗面乳等，還有一張陳尚婷親筆寫的卡片，上頭寫道：「Dear Ivanka, Excited for you to try U Beauty! XO–Tina」（親愛的伊凡卡，很期待你試用 U Beauty！愛你—Tina）。

伊凡卡在限動曬出陳尚婷送的手寫卡片，以及護膚產品。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡在限動曬出陳尚婷送的手寫卡片，以及護膚產品。（圖／翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡也特別tag陳尚婷和品牌帳號，公開致謝。雖然品牌未公開說明是否為商業合作邀約，但這類在限動的「曬貨模式」，已成為近年社群行銷的主流操作。

事實上，伊凡卡過去曾在訪談中透露，她偏好簡約但高效的保養方式，從小受母親伊凡娜川普（Ivana Trump）影響，重視日常保濕與防曬。身為長年曝光於鏡頭前的公眾人物，她特別青睞「多功能型」產品，與U Beauty強調「一瓶多效」的理念相符。

伊凡卡注重簡約但高效的保養方式。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡注重簡約但高效的保養方式。（圖／翻攝ivankatrump IG）

U Beauty由陳尚婷於2019年創立，主打極簡高效的護膚哲學，推出後即進軍Net-a-Porter、Saks Fifth Avenue等國際精品通路，深受時尚圈編輯與好萊塢名人青睞。2022年品牌獲得美國創投基金投資，營收突破千萬美元大關，近年更逐步打入政商名流圈，從伊凡卡的分享可見一斑。

值得一提的是，陳尚婷出生於台灣，8歲時移民美國，成年後曾回台擔任MTV台VJ，與林熙蕾、李玟、艾力克斯等ABC藝人見證90年代台灣娛樂圈的黃金時期。之後她轉戰歐美時尚圈，2005年創立部落格「BagSnob」，活躍於紐約、巴黎時裝週前線，憑藉對精品包款的敏銳洞察，在部落格時代嶄露頭角。

陳尚婷（右）上個月在加州與林熙蕾（左）見面，展現30年閨密情。（翻攝tinachencraig IG）

▲陳尚婷（右）上個月在加州與林熙蕾（左）見面，展現30年閨密情。（圖／翻攝tinachencraig IG）

如今陳尚婷以U Beauty創辦人與創意總監的身分，在美容產業站穩腳步，在IG坐擁逾52萬粉絲，橫跨時尚、商業與社交圈。在台灣的好友包含林熙蕾、曾馨瑩、孫芸芸、關穎等貴婦，今年6月更受邀參加亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）妻子桑切斯（Lauren Sánchez）的世紀婚禮，伊凡卡當時是婚宴賓客之一。婚禮結束後，陳尚婷回到美國加州，與好友林熙蕾相聚，曬出30年閨密情誼，也展現她的驚人人脈。


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關鍵字：

鏡週刊, 伊凡卡, 陳尚婷

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