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奈良美智穿台灣設計牛仔褲帥翻！親發文致謝「離帥大叔更近一步」

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記者鮑璿安／綜合報導

日本當代藝術大師奈良美智（Yoshitomo Nara）日前在台舉辦個展「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」，除了藝術作品受到矚目，他在拍攝雜誌專訪時所穿的一條深藍工裝牛仔褲也意外成為焦點，這條褲子出自旅法台灣設計師 Peter Wu 之手，更受到奈良美智本人發文表示：「感覺離成為帥氣大叔又近了一步。」

品牌提到，在拍攝當日奈良美智對 Peter Wu 的設計表現出濃厚興趣，特別喜愛這款工裝褲，甚至當場表示希望購入。品牌團隊得知後，特別準備了該褲作為禮物送上，並附上一張親筆感謝卡，寫下「Thank you！」與滿滿敬意。驚喜的是，奈良美智隨後在個人 Threads 平台親自發文致謝，貼出穿上這條褲子的照片，並幽默表示「感覺離成為帥氣大叔又近了一步」，更在畫作《Tomorrow’s Far Away》前擺出俏皮動作，展現他一貫溫暖又叛逆的藝術態度。

▲▼ Yoshitomo Nara 。（圖／品牌提供）

▲ peter wu 工裝牛仔褲深得奈良美智喜愛 。（圖／品牌提供）

▲▼ Yoshitomo Nara 。（圖／品牌提供）

Peter Wu 品牌自 2017 年於巴黎創立以來，持續在歐洲與亞洲間進行文化交融，其設計以中性剪裁、法式工藝與極簡輪廓聞名，受到許多藝術家與創意工作者青睞。此次與奈良美智的互動，不僅展現品牌影響力，也讓人期待未來更多跨界火花的誕生。

同場加映

▲▼ Agnès 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ Agnès 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ Agnès 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列 。（圖／品牌提供，以下同）

agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列。這場展覽延續agnès女士自1985年起推動的藝術家T恤精神，當年第一件作品來自義大利畫家Antonio Recalcatti，他以身體為筆、顏料為媒，留下視覺震撼的印記。之後agnès b.陸續與來自不同領域的藝術家合作，打造每一季的限量T恤系列。從紐約街頭塗鴉巨擘Futura 2000，到巴黎詩意塗鴉的Rafael Gray；從影像詩人Harmony Korine到匿名創作者JIM JOE，每件T恤都是一件「可穿的藝術品」。

關鍵字：

藝術, 奈良美智, PeterWu, 展覽, 設計

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