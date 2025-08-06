精品化妝箱小包！FENDI老花經典不敗、Loro Piana貴婦愛牌新尺寸秒淪陷

記者鮑璿安／綜合報導

隨著精品界吹起迷你手袋與化妝箱包的時尚熱潮，重新詮釋日常配件的造型與實用性，被譽為貴婦愛牌的Loro Piana呈獻全新的Extra Bag L23 手提包，將靜奢風直接拉滿。而FENDI帶來新款VANITY，無論是具標誌性的 FF 緹花迷你箱型包，還是揉合雕塑感輪廓與義式匠心工藝的立體手提包，都完美捕捉現代女性品味態度。





▲FENDI 於秋冬25系列推出新款 VANITY 包款，靈感來自復古梳妝盒 。（圖／品牌提供）

FENDI 於秋冬25系列推出新款 VANITY 包款，靈感來自復古梳妝盒，包身以圓潤線條結合俐落硬挺的箱型輪廓，呈現品牌對女性風格的細膩詮釋。無論是 FF 緹花布料版本或柔軟納帕皮革款，皆能收穫時尚迷目光。內部空間也十分實用，設有卡夾與分層空間，搭配可拆卸細肩帶，提供手提、肩背與斜背多重背法。此系列推出五種配色，包含經典 FF 圖騰菸草棕、黑色與粉嫩系納帕皮革版本，滿足從中性、通勤到浪漫風格的各式需求，讓 VANITY 不只是配件，更是一種精緻生活態度。





▲Loro Piana 同步推出新作 Extra Bag L23 手提包，以圓潤小巧的外形搭配雕塑感立體輪廓 。（圖／品牌提供）

義大利工藝代表 Loro Piana 同步推出新作 Extra Bag L23 手提包，以圓潤小巧的外形搭配雕塑感立體輪廓，展現品牌極簡美學下的深厚工藝底蘊。包款採不對稱結構設計，手柄與固定肩帶件如一體成型，自袋底延伸至袋口的流線型設計，展現簡約而不簡單的結構美。細節方面，配有復古風格皮革鑰匙扣與刻有品牌簡寫「LP」的立體鎖飾，為極簡輪廓增添一抹懷舊魅力。材質選用更是亮點之一，推出包括焦褐棕珍稀皮革、野鴿灰粗花布與 Zibeline高級皮革等質感豐富選項，無論搭配優雅造型或中性風格都自成焦點。