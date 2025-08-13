夏季清爽無油非肌膚解方　專家：小心不夠保濕

▲夏季若只追求清爽無油，需要考量保濕是否有做到位。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季在外經常覺得滿臉油光，我們都知道高溫濕熱的氣候容易讓肌膚出油、泛紅和冒痘，不少消費者會選擇無油、清爽的產品當作肌膚解方，但如此一來卻犧牲保濕的功效，反而產生月保養越乾燥的反效果，綠藤生機提醒，清爽保養也要關注是否保濕力不足，挑選產品仍須視膚況而定。

#只追求清爽保養，卻可能不夠保濕

水感、清爽的保養在夏季特別受歡迎，但「保濕」從來不是單純「給肌膚很多水」。真正有效的保濕，是讓水分能夠長時間停留在肌膚中，這仰賴能夠抓水、涵水與鎖水的關鍵成分，例如玻尿酸、多元醇類與油脂類。

這些成分雖然在質地上較濃稠，卻是肌膚維持穩定狀態不可或缺的元素。然而，為了達到極致的涼感或清爽體驗，市面上許多產品會刻意減少保濕成分比例，降低了保濕力。

▲綠藤生機自創荷包蛋保養法，強調保濕需要水油雙相調和。

#造就「清爽不黏膩」的成分，對保養益處低

除了刻意減少保濕成分比例，為了營造瞬間的「吸收快」與「無油感」使用感受，市面上許多產品甚至也會添加容易揮發、但保養價值低的非必要成分，像是在化妝水或精華液中加入酒精，快速揮發造成清爽錯覺，但需小心濃度偏高的酒精可能刺激肌膚、削弱屏障功能。在乳液與精華油中添加揮發性矽靈，因為快速揮發，而讓人有「吸收快速」的錯覺，但幾乎不提供保濕功效。也有為了強化清涼感受，使用薄荷腦、特殊粉體製造冰涼乾爽的觸感，雖然令人瞬間感覺「沁涼」，但這些非必要成分，實則可能對敏感肌帶來負擔，產生刺激性，導致泛紅、刺癢等。