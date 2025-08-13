fb ig video ETtoday search mobile

微風信義「杜拜流金之夜」822登場　消費滿3萬元送15000點

>

▲2025微風信義之夜。（圖／業者提供）

▲2025微風信義之夜8／22登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

微風信義年度活動「杜拜流金之夜」將於8／22晚間登場，今年以杜拜的金色宮殿為靈感，將館內打造成充滿異國風情的奢華場域。當晚安排購物回饋、限定精品、餐飲優惠與現場表演，活動時間從晚上6點至晚上11點，屆時消費者須憑邀請函入場。

▲2025微風信義之夜。（圖／業者提供）

▲Van Cleef & Arpels Perlée Clovers 手鐲 18K黃金、鑽石，價格店洽；Hearts on Fire AERIAL Double Sunrise 鑽石耳環，價格店洽。

消費回饋方面，高級珠寶單筆滿3萬元贈1,500元點數，國際精品滿1萬元贈1,000元點數，名品服飾滿5,000元贈500元點數，香氛保養滿3,000元贈300元點數。使用微風聯名卡則有加碼抵用券，高級珠寶單筆滿50萬元可獲6,500元，國際精品與名品服飾滿50萬元贈1.2萬元，香氛保養滿30萬元贈6,900元。當晚累計消費達標，還能兌換膠囊咖啡機、護膚組與療程等禮品。

▲2025微風信義之夜。（圖／業者提供）

▲BALENCIAGA Rodeo銀色蛇紋迷你手提包，價格店洽；CELINE Claude蜥蜴皮革肩背包，價格店洽。

館內同時展出多款全台或信義獨家的珠寶與時尚單品，包括Van Cleef & Arpels的Perlée Clovers手鐲、TASAKI的Atelier Aurora珍珠項鍊，以及Hearts on Fire的3.15克拉鑽石耳環，以及FENDI粉色珍稀皮革手袋、BALENCIAGA銀色蛇紋迷你手提包與CELINE蜥蜴皮肩背包等。香氛品牌如LOEWE、Maison Francis Kurkdjian、GUERLAIN也帶來夏季新品與限量款，Acqua di Parma迷煙茉莉淡香精則僅在當晚販售。

▲2025微風信義之夜。（圖／業者提供）

▲Acqua di Parma 迷煙茉莉淡香精100ml，推薦價13,500元。

活動節目包括張立昂、周予天、吳思賢的粉絲見面會、肚皮舞表演、DJ秀，以及拍貼機、360度環景拍攝與手作課程。入場可獲北歐冰川EIRA氣泡水，滿額則可兌換甜點、能量飲與茶酒調飲等。

▲2025微風信義之夜。（圖／業者提供）

▲信義之夜點購8 Course套餐，即贈「松露滑蛋沙朗菠蘿包+House Wine」， 推薦價3,280元起；點購多人套餐，即可享每人以399元加購「限時90分鐘啤酒無限暢飲」優惠。 

餐飲「犇 極上」推出8道套餐加贈松露滑蛋沙朗菠蘿包與紅酒，「泰集」多人套餐加399元享啤酒暢飲，「韓吃一隻雞」滿額贈韓式炸雞與海鮮煎餅。高樓層餐廳如「Morton’s The Steakhouse」、「饗饗」、「Sea to Sky」則提供景觀搭配精緻餐點，為夏末夜晚增添不同面貌的城市體驗。

▲百貨推父親節與8月優惠。（圖／業者提供）

▲DREAM PLAZA 新登場堪稱吸客機，官方宣布營業首周人潮突破20萬人次。（圖／業者提供）

信義區百貨DREAM PLAZA 登場堪稱吸客機，官方宣布營業首周人潮突破20萬人次，8月底前續推消費滿5,000元送600元抵用券開幕優惠。

新開幕的DREAM PLAZA於7／25至8／31期間推出「父親節檔期」，主打全館指定櫃位當日累積消費滿5,000元送600元抵用券，家電滿10,000送1,000元，3C櫃位滿萬再送400元，若綁定icash Pay與聯名卡合計消費15,000元，最高可獲得3,200元回饋%。 

▲百貨推父親節與8月優惠。（圖／業者提供）

此外也推卡友禮，會員當日單筆消費滿800元，加上扣除點數8點可兌換，依指定日期可換得「時尚皮革風化妝箱」、「夢幻印花保鮮盒」、「質感收納四件組」。在8／31前還有滿額禮，會員當日指定櫃位消費滿3萬元送「毛絨造型坐墊組2入」；8／8至8／31加碼加價購活動，當日累計2,000元，可用1,200元加購「手持製冷風扇」。

微風信義, 精品活動, 珠寶時尚, 明星表演, 貴婦購物

