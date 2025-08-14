Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

台灣濕度高加上雨季、颱風到訪，民眾常有衣服曬不乾、空氣悶還帶點味道的困擾，Sharp近期在台推出新款DW‑T15FT除濕機，外型走「零視覺干擾」的極簡路線，並在功能上把除濕、空氣淨化與衣物乾燥進行整合，還能接上烘鞋配件，球鞋在雨天弄的濕答答也不怕。

Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT，採前開式隔音面板與雙側進風，號稱貼牆放也能運作，外型簡潔單一，將機身存在感放置到最低，可輕鬆融入居家風格，搭載光感應智慧調節，會依環境光線自動調整LED亮度與運轉模式，在夜間也降低視覺干擾，目前提供奶油白與摩卡棕兩色，走簡約百搭的日系質感，售價21,900元。

該產品水箱容量為4.5公升、日除濕能力達15公升，可適用19坪除濕適用範圍，內建 Plasmacluster 自動除菌離子與三重濾網兼具空氣清淨功能（適用約11坪），運轉時能同步處理懸浮微粒與異味；隨機提供「大象烘乾配件」，可把暖風導到鞋內、衣櫃或抽屜，加速難乾區域的水氣排出，加分使用情境。

此外，還主打「室內乾衣」功能，使用者在室內晾衣時，DW‑T15FT可切換衣物乾燥模式，雙層導風板把氣流由上往下鋪撒，讓衣物受風更平均，號稱可乾得更透，加上離子抑菌脫臭的，減少晾衣間常見的「半乾半臭」問題，在梅雨季、颱風季都更有感。

▲小米在台推出首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

主打多用途的還有小米近日在台上市的「桌上型洗碗機」產品，主打精巧機身設計與多功能整合，支援自動高溫清洗、烘乾與收納等功能，最多可同時清洗39件餐具，並具備五種不同洗程設定，適合2至5人家庭使用，售價11,999元。

Xiaomi 桌上型洗碗機採用上下雙向噴灑臂設計，標榜清洗過程可釋出高達34道水柱，去除碗盤上的油漬與食物殘渣。內建5種模式包括智慧清洗、標準清洗、高功率、快速與節能清洗，可依據實際餐具髒污程度調整，有網友分享一次洗程約3小時。

機體採用折疊式機門，打開機門加上機身約60公分，機身寬度55公分、深度35公分，即使廚房空間有限也能擺放，記得通風口與櫃牆面需預留20公分空間、距離上方櫃體需預留8公分，其產品需連接家庭水管直接供水。整體外觀以白色極簡風格為主，可搭配現代廚房多數裝潢風格。