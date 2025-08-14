fb ig video ETtoday search mobile

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

>

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣濕度高加上雨季、颱風到訪，民眾常有衣服曬不乾、空氣悶還帶點味道的困擾，Sharp近期在台推出新款DW‑T15FT除濕機，外型走「零視覺干擾」的極簡路線，並在功能上把除濕、空氣淨化與衣物乾燥進行整合，還能接上烘鞋配件，球鞋在雨天弄的濕答答也不怕。

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）

Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT，採前開式隔音面板與雙側進風，號稱貼牆放也能運作，外型簡潔單一，將機身存在感放置到最低，可輕鬆融入居家風格，搭載光感應智慧調節，會依環境光線自動調整LED亮度與運轉模式，在夜間也降低視覺干擾，目前提供奶油白與摩卡棕兩色，走簡約百搭的日系質感，售價21,900元。

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）

該產品水箱容量為4.5公升、日除濕能力達15公升，可適用19坪除濕適用範圍，內建 Plasmacluster 自動除菌離子與三重濾網兼具空氣清淨功能（適用約11坪），運轉時能同步處理懸浮微粒與異味；隨機提供「大象烘乾配件」，可把暖風導到鞋內、衣櫃或抽屜，加速難乾區域的水氣排出，加分使用情境。

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）

此外，還主打「室內乾衣」功能，使用者在室內晾衣時，DW‑T15FT可切換衣物乾燥模式，雙層導風板把氣流由上往下鋪撒，讓衣物受風更平均，號稱可乾得更透，加上離子抑菌脫臭的，減少晾衣間常見的「半乾半臭」問題，在梅雨季、颱風季都更有感。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

▲小米在台推出首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

主打多用途的還有小米近日在台上市的「桌上型洗碗機」產品，主打精巧機身設計與多功能整合，支援自動高溫清洗、烘乾與收納等功能，最多可同時清洗39件餐具，並具備五種不同洗程設定，適合2至5人家庭使用，售價11,999元。

Xiaomi 桌上型洗碗機採用上下雙向噴灑臂設計，標榜清洗過程可釋出高達34道水柱，去除碗盤上的油漬與食物殘渣。內建5種模式包括智慧清洗、標準清洗、高功率、快速與節能清洗，可依據實際餐具髒污程度調整，有網友分享一次洗程約3小時。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

機體採用折疊式機門，打開機門加上機身約60公分，機身寬度55公分、深度35公分，即使廚房空間有限也能擺放，記得通風口與櫃牆面需預留20公分空間、距離上方櫃體需預留8公分，其產品需連接家庭水管直接供水。整體外觀以白色極簡風格為主，可搭配現代廚房多數裝潢風格。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

關鍵字：

DW-T15FT, 除濕機, 室內乾衣, 零視覺干擾, 一機多用, 烘鞋配件, Plasmacluster, 雙氣流, 台灣雨季, 颱風天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

女生日常3大NG行為　容易讓私密處發癢、飄異味

女生日常3大NG行為　容易讓私密處發癢、飄異味

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花 「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法 戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣 3大「約會地雷」別再踩！連第一面都保不住的戀愛NG行為曝光 愛馬仕近50萬元耳機首曝光！「鉚釘版」迷你凱莉包用Cream小牛皮打造 G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面