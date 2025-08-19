河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　

▲河智苑。（圖／河智苑IG、翻攝自影片）

曾經演出過《奇皇后》、《祕密花園》等炙手可熱的韓劇女王河智苑近年將重心轉向藝術創作、個人畫展等重心。2018年，因弟弟罹患憂鬱症離世，她受到極大打擊，中斷了演藝工作，並將悲傷轉化為藝術創作的力量。雖然偶爾仍會出席部分活動，但更多時間投入在藝術領域，用不同方式表達自我。

▲河智苑把更多時間投入在藝術領域。（圖／河智苑IG，下同）

近期，一支拍攝於公開活動的影片在韓網與社群瘋傳，影片中的河智苑狀態驚人，肌膚緊緻、眼神明亮、髮量豐盈，身形依舊輕盈，被網友盛讚「完全看不出已經47歲」、「臉緊、眼亮、髮線超穩」。

河智苑分享5大凍齡法則一次看：

1. 低鈉飲食

避免高鹽攝取是她維持好膚質的基礎，平時會用起司取代鹽分，降低水腫發生，讓臉型更俐落。

2. 每天一杯現榨檸檬汁

維他命C有助膠原蛋白生成、減少自由基影響，早晨一杯檸檬汁能喚醒身體並保持膚況透亮。

▲河智苑的身材保持得超好，完全沒有任何贅肉！

3. 隨身攜帶橄欖油

外食時會淋在餐點上，增加飽足感並減少高熱量食物攝取，長期養成「小鳥胃」。

4. 熱水泡腳＋精油按摩

透過泡腳與按摩促進循環，幫助放鬆與休息，對精神狀態與膚況都有幫助。

5. 晨跑

每天早晨運動，維持肌肉線條與活力，為一天儲備能量。

▲河智苑經常曬出自己在salon弄頭髮的模樣，她的髮量爆炸多實在好羨慕！（圖／河智苑IG）

想不老！眼部輪廓、髮線輪廓首要照顧

在河智苑的逆齡外貌中，除了膚質穩定外，眼部與髮際線的輪廓完整度同樣重要。眼周是全臉最早顯現疲態的區域，髮際線與髮量則直接影響整體年輕感，額際線條平順、髮絲蓬鬆，能讓臉型比例更緊緻、精神感更足。

長時間用眼、壓力與睡眠不足，容易讓眼周紋路、暗沉與鬆弛提早出現；而忽略頭皮與髮際線保養，則可能讓髮量逐年減少，使整體視覺年齡拉高。這也是為什麼，針對眼部與髮際線的雙重精準護理，已成為許多明星與專業保養人士的必修課。

編輯私房抗老推薦

1. 迪奧逆時活氧亮眼膠原筆

這款眼周保養筆以「仿生膠原蛋白」為核心，搭配專利冰鎮按摩頭，設計能貼合眼周曲線，使用時帶來清涼感受，並配合按摩幫助產品均勻延展。仿生膠原蛋白分子細小，質地清爽、不厚重，早晚皆可使用，妝前也不易影響後續上妝。

配方中加入雙重超緊緻聚合物，質地為高延展度的清爽凝膠型態，塗抹時能在眼周形成柔軟服貼的保養膜，增加日常護理的包覆感。專利設計的冰鎮按摩頭靈感來自醫療器械工藝，結合金屬材質與平滑曲線，滑動時能順著眼部輪廓，帶來舒適感受。

▲搭配專利冰鎮按摩頭，設計能貼合眼周曲線，使用時帶來清涼感受。DIOR迪奧逆時活氧亮眼膠原筆15ml／3,150元。（圖／品牌提供）

編輯會將它作為眼周保養的第一步，先用按摩頭沿眼眶輕輕滑動，再塗抹均勻，最後搭配迪奧逆時活氧眼霜，讓眼周護理流程更完整。眼霜質地細緻，適合日間與夜間使用，與膠原筆搭配可形成互補的保養組合。

▲DIOR 迪奧逆時活氧亮眼膠原筆15ml／3,150元、迪奧逆時活氧眼霜15ml／3,150元。（圖／品牌提供）

2.YSL BEAUTY 金緻奢華極萃精華油

YSL BEAUTY的頂級精華油系列之一，採用珍稀藏紅花與六種植物精萃油，配方以高比例天然植萃為特色。石榴、無花果、玫瑰果油帶來柔潤膚觸；仙人掌果油、青檸油與黑種草油則讓使用感更有層次。

▲YSL BEAUTY 金緻奢華極萃精華油30ml ／12,000元；補充瓶／10,450元。（圖／品牌提供）

質地輕盈、延展性高，吸收速度快，適合各種膚質。編輯白天會將它混入粉底中使用，讓妝感更服貼且自然光澤；夜間則會與乳霜搭配，加強柔潤與滑順感。長期在保養流程中加入它，膚觸細緻度與整體柔潤感都會更明顯，讓護理程序更加完整。

▲YSL BEAUTY 金緻奢華極萃精華油30ml／12,000元；補充瓶／10,450元。（圖／品牌提供）

3.髮基因青春露＋髮基因頭皮調理精華

頭皮與肌膚一樣，長時間暴露在外界環境與造型工具的刺激下，也會逐漸失去平衡，影響髮絲的蓬鬆度與光澤感。來自台灣的頭皮養護品牌「髮基因」，長期追蹤並分析三十萬筆亞洲髮肌數據後，建立出專屬的頭皮分型模型，將日常養護具體化為「洗後三分鐘守則」：洗髮後的黃金三分鐘內，及時補水與調理，能顯著降低頭皮進入「空窗期」所造成的塌扁、異味與乾癢困擾。

明星單品青春露質地清爽如水，含酵母肽、白樺蜜糖與雪絨花專利萃取，能迅速被吸收，為頭皮補水並維持輕盈感，只要在洗後均勻滴管塗抹，按摩吸收後吹乾頭皮即可，完全不影響造型，即可感受清爽的舒壓感適合、頭皮易悶熱、易出油者日常使用，是許多髮肌控推薦的清爽養護搭配。

頭皮調理精華則結合人蔘、咖啡因、綠茶與南瓜酵素等成分，洗後濕髮時噴灑並輕柔按摩，帶來清涼舒緩的感受，幫助油水平衡與環境防護，它的涼感舒緩與平衡調理，是不少愛用者回購的保養單品。

▲髮基因青春露50 ml／890元、髮基因頭皮調理精華100 ml／1,500元。（圖／品牌提供）

▲髮肌逆時青春禮盒2,390元，包含髮基因頭皮調理精華100ml、髮基因青春露50ml。

