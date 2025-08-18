fb ig video ETtoday search mobile

倫敦女孩穿搭指南！Burberry全新時髦形象照　貝殼色風衣、絎縫手袋曝光

記者鮑璿安／綜合報導

在最新公佈的 Lyst 2025 Q2數據之中，英倫品牌 Burberry時隔一年再度回歸「最熱門品牌」之列，將影響力推至高點，趁著此熱度也同步公開了全新 「Back to the City」形象視覺，由英國超模 Nora Attal 與人氣網紅「倫敦巴士阿姨」一同演繹，在倫敦紅色雙層巴士與特拉法加廣場等地標取景，帶來一場對城市的浪漫致敬，以鮮明的格紋形象加深品牌經典美感。

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲Burberry 全新 「Back to the City」形象視覺。（圖／品牌提供）

在形象大片中，Nora Attal 身著 Burberry 米色長版風衣搭配黑色長靴，氣場全開；另一套則以灰色短呢大衣配經典格紋西裝褲，手拎 Vintage Check 保齡球包，展現摩登女性遊走於倫敦街頭的灑脫。創意總監 Daniel Lee 表示：「這是一場專屬於倫敦的導覽之旅，透過服裝、建築與人文氛圍，將城市的活力與獨特精神融入設計。」

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Burberry 長版 Gabardine Fitzrovia貝殼色風衣、沙色格紋輕便外套。（圖／品牌提供）

此次秋冬系列最吸睛的單品，莫過於新版型長版 Gabardine Fitzrovia貝殼色風衣，以標誌性的剪裁與挺拔廓形詮釋 Burberry 傳統，能輕鬆切換從通勤到晚宴的穿搭需求，展現倫敦女性的俐落與優雅。另一亮點是沙色格紋輕便外套，靈感源自戰地夾克，採用 Burberry 經典 Vintage Check 格紋，輕盈實穿卻依舊保有高級質感，適合都會女性日常與旅遊場合。

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲（依序）沙色Highlands肩背包、Cotswolds托特包、Horseshoe 斜背包；結合柔軟皮革與經典絎縫設計的全新Strand包 。（圖／品牌提供）

包款系列則展現豐富選擇，圍繞經典格紋與馬術元素同步展開，並朝著更加實用輕便的腳步前行，結合柔軟皮革與經典絎縫設計的全新Strand包，以半月馬蹄造型呼應馬術文化的Horseshoe 斜背包，點綴上綠色格紋更添亮點。而托特包和手提包的出現，容量充足且線條俐落，也進一步呈現出品牌成熟優雅的不敗理念。

同場加映話題包款

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

Burberry, 秋冬系列, 倫敦, 時尚, 形象視覺

