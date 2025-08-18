久住也不髒亂！把打掃變「習慣」輕鬆擁有乾淨的家

fb ig video ETtoday search mobile

記者李薇／台北報導　圖／pexels

維持居家環境整潔，是身為每個人都需要做的事情，但要去「整理」很困難，若是把居家乾淨的想法成為一種習慣，就不會覺得麻煩，以下6個小細節不妨可以學起來，成為潛移默化的行為模式，這樣家裡隨時隨地都會很乾淨舒適。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

1.一日之計在於晨

每天早上起床的時候，順便把棉被疊好，這個動作可以有效地開啟一天的活動，透過這樣的整理，也能讓一整天的心情都變好。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

2.隨手清潔的習慣

吃完的東西就拿去丟、沒喝完的飲料就放冰箱，每個東西都有它應該在的位置，隨手就拿去整裡了，不要拖拖拉拉，擺了一桌子垃圾。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

3.給每個物品找「家」

不管是遙控器、原子筆、藥、衛生紙、牙籤、棉花棒等等小物，幫它們找一個可以專屬收納的地方，拿出來之後，要放回原本的地方，不然就是用過的直接丟棄，用完馬上放回，不要拖延。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

4.檯面維持整潔

像是電視櫃、櫥櫃、餐桌上面，只要東西一多，尤其是小東西，就會顯得雜亂不堪，應該隨時保持整潔，該歸位的歸位，其實髒亂的環境久而久之也會讓心裡產生很多負能量，失去打掃的動力。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

5.每天花15分鐘清潔

每天給自己安排15分鐘的時間，短短的、不用長，吸地、拖地、擦桌面、整理灶台等等，一天就花一點點的時間，打掃一下環境，也有助於心理狀態的整理，乾淨了，心裡自然就舒暢。

▲吸塵器。（圖／pexels）

6.定期斷捨離

像是最近換季就是一個好時機，把夏天不常穿到的衣服、不常用的傢俱、鍋子等等，都可以捐出去給需要的人，這樣可以更好的認清自己的需求，同時減少購買的慾望。

居家, 整理, 收納, 斷捨離

