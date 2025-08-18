超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

在十二星座中，有些星座天生就特別容易對外表亮眼、才華出眾或魅力十足的人產生憧憬，時常一見傾心，陷入幻想，這種「花癡」特質讓他們在感情世界裡顯得既可愛又容易失控，以下盤點最容易犯花癡的三大星座，看看你或身邊的朋友有沒有上榜。

TOP 3 天秤座



天秤座外貌協會的名號不是浪得虛名，他們對於美的事物幾乎毫無抵抗力，當遇到長相俊美、氣質出眾的人時，天秤很容易陷入怦然心動的情境，腦中還會自動替對方加上各種完美濾鏡，雖然這種花癡傾向多半停留在欣賞階段，但天秤的心思會被對方的外貌深深吸引，久久難以自拔。

TOP 2 雙魚座



浪漫又多情的雙魚，天生就愛沉浸在自己的粉紅泡泡裡，他們特別容易因為對方的一個笑容、溫柔的眼神就心動不已，甚至在腦海裡上演無數愛情小劇場，雙魚的花癡特質在於，他們不僅會偷偷幻想與對方的未來，還會忍不住對身邊好友大肆分享這份心動，讓人覺得可愛又好笑。

TOP 1 射手座



射手座對於帥哥美女、才華洋溢的人最容易瞬間淪陷，他們外向直爽，一旦心動，幾乎藏不住自己的熱情，會用各種方式靠近、聊天，甚至主動釋放好感，射手的花癡來得又快又猛，經常因為一場演唱會、一部電影或偶然相遇就深深著迷，他們不怕承認自己的心動，反而樂於追逐這種熱烈的感覺。