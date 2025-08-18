fb ig video ETtoday search mobile

超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在十二星座中，有些星座天生就特別容易對外表亮眼、才華出眾或魅力十足的人產生憧憬，時常一見傾心，陷入幻想，這種「花癡」特質讓他們在感情世界裡顯得既可愛又容易失控，以下盤點最容易犯花癡的三大星座，看看你或身邊的朋友有沒有上榜。

星座,占卜,愛戀,戀愛。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 3　天秤座

天秤座外貌協會的名號不是浪得虛名，他們對於美的事物幾乎毫無抵抗力，當遇到長相俊美、氣質出眾的人時，天秤很容易陷入怦然心動的情境，腦中還會自動替對方加上各種完美濾鏡，雖然這種花癡傾向多半停留在欣賞階段，但天秤的心思會被對方的外貌深深吸引，久久難以自拔。

星座,占卜,愛戀,戀愛。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 2　雙魚座

浪漫又多情的雙魚，天生就愛沉浸在自己的粉紅泡泡裡，他們特別容易因為對方的一個笑容、溫柔的眼神就心動不已，甚至在腦海裡上演無數愛情小劇場，雙魚的花癡特質在於，他們不僅會偷偷幻想與對方的未來，還會忍不住對身邊好友大肆分享這份心動，讓人覺得可愛又好笑。

星座,占卜,愛戀,戀愛。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 1　射手座

射手座對於帥哥美女、才華洋溢的人最容易瞬間淪陷，他們外向直爽，一旦心動，幾乎藏不住自己的熱情，會用各種方式靠近、聊天，甚至主動釋放好感，射手的花癡來得又快又猛，經常因為一場演唱會、一部電影或偶然相遇就深深著迷，他們不怕承認自己的心動，反而樂於追逐這種熱烈的感覺。

關鍵字：

星座, 占卜, 愛戀, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯

自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹

自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹

30歲後的友誼新法則　接受疏遠是正常現象、不再追求朋友多

30歲後的友誼新法則　接受疏遠是正常現象、不再追求朋友多

鞋頭必關注最新球鞋！NB 1000全新色超帥、HOKA聯名入手資訊一次看 星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸 UNIQLO曬黑版Hello Kitty太萌！日本夏日限定客製化T恤＋托特包必收 上班族最強早八生存術！3步驟「高級感通勤妝」美到連同事都羨慕 IKEA打折必買清單　網狂推7大收納好物小宅秒翻倍大空間 朴寶劍來台穿CELINE運動外套機場造型帥翻！清新捲髮超萌 35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面