5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

記者曾怡嘉／綜合報導

我們天天都會刷牙，但是你真的刷對了嗎？刷牙是日常生活中的基本護理，但很多人會犯一些常見錯誤，導致牙齒和牙齦的健康受損。盤點以下是五個常見的刷牙壞習慣，現在改正還來得及！

#刷牙時間過短

很多人刷牙的時間不到兩分鐘，這不足以徹底清潔牙齒。建議每次刷牙至少兩分鐘，以確保去除牙菌斑和食物殘渣，特別是牙縫和後牙的清潔。

#刷牙方式不正確

你是橫向還是直向刷牙呢？橫向用力刷牙容易傷害牙齦，甚至導致牙齦退縮。應使用45度角，輕輕地以小圓圈的方式刷牙，這樣可以有效清除牙菌斑，保護牙齦和牙釉質。

#忘記刷舌頭

舌頭表面容易堆積細菌和食物殘渣，導致口氣不清新。應使用牙刷或舌刮器輕輕刷舌頭表面，以減少細菌數量和保持口腔健康。

#牙刷沒壞就不更換或使用硬毛牙刷

長時間使用的牙刷毛會變形，失去清潔效果；硬毛牙刷則會磨損牙釉質並刺激牙齦。建議每三個月更換牙刷，並選擇軟毛牙刷以減少對牙齦的傷害。

#刷牙力度過大

很多人誤以為用力刷牙能更徹底清潔，但事實上用力過猛會磨損牙齒表面的牙釉質，並導致牙齦退縮。輕柔的刷牙方式更能保護牙齒和牙齦健康。