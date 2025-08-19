fb ig video ETtoday search mobile

不露腳趾更時髦？哈瓦仕「包覆式人字拖」爆紅　3D列印圓潤又可愛

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

繼今年LYST Q2 的最熱門單品由The Row 人字拖奪得頭籌之後，時尚圈對拖鞋的包容顯然到達了頂點，今年若還沒跟上夾腳拖熱潮就有點說不過去了！巴西人字拖品牌哈瓦仕Havaianas最近攜手Zellerfeld帶來一款「包覆腳趾」的拖鞋，以強烈設計感大大顛覆大家對人字拖的想像，誰還敢質疑拖鞋的時髦性？

日前展開的哥本哈根時裝週上，OpéraSPORT 在2026春夏系列時裝秀上首度揭開Havaianas與Zellerfeld的合作，搭配輕盈度假感的時裝，這款3D列印人字拖完美融入其中並引人矚目。Havaianas 以陽光、休閒與舒適聞名，而 Zellerfeld 則以革命性的 3D 列印工藝打破製鞋想像，聯手推出品牌史上首款 3D 列印人字拖，為經典涼鞋注入前所未有的未來感。

雙方的合作不僅保留了人字拖的經典輪廓，更以精細的鏤空結構、完整一體成型的鞋底與鞋帶，鞋款在腳趾處特別加入包覆式的弧度，看起來圓潤可愛許多。不僅讓腳趾都被包好包滿，並兼顧支撐與設計感，整體視覺效果既前衛又具未來氛圍，哪怕是平常不愛穿拖鞋、擔心腳趾露出來不美觀的人也可能會愛上。這次聯名將於 2025 年 9 月正式登場，以訂製模式限量推出。

關鍵字：

Zellerfeld, 拖鞋, 聯名, Havaianas, 哥本哈根

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯

Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳

Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳

潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona 自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹 MBTI過時了？韓年輕人迷上「Teto、Egen」人格　隱藏專屬特點揭曉 IKEA省水系列「用量直接看」　主打輕鬆安裝免請師傅 Lisa倫敦街頭拎BOYY「辣椒包」引熱議！叉子手把＋木質蒂頭簡直可愛瘋 30歲後的友誼新法則　接受疏遠是正常現象、不再追求朋友多 張員瑛40萬元寶格麗鑽錶上手　疊搭手鍊甜美可人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面