不露腳趾更時髦？哈瓦仕「包覆式人字拖」爆紅　3D列印圓潤又可愛

記者鮑璿安 ／綜合報導

繼今年LYST Q2 的最熱門單品由The Row 人字拖奪得頭籌之後，時尚圈對拖鞋的包容顯然到達了頂點，今年若還沒跟上夾腳拖熱潮就有點說不過去了！巴西人字拖品牌哈瓦仕Havaianas最近攜手Zellerfeld帶來一款「包覆腳趾」的拖鞋，以強烈設計感大大顛覆大家對人字拖的想像，誰還敢質疑拖鞋的時髦性？

日前展開的哥本哈根時裝週上，OpéraSPORT 在2026春夏系列時裝秀上首度揭開Havaianas與Zellerfeld的合作，搭配輕盈度假感的時裝，這款3D列印人字拖完美融入其中並引人矚目。Havaianas 以陽光、休閒與舒適聞名，而 Zellerfeld 則以革命性的 3D 列印工藝打破製鞋想像，聯手推出品牌史上首款 3D 列印人字拖，為經典涼鞋注入前所未有的未來感。

雙方的合作不僅保留了人字拖的經典輪廓，更以精細的鏤空結構、完整一體成型的鞋底與鞋帶，鞋款在腳趾處特別加入包覆式的弧度，看起來圓潤可愛許多。不僅讓腳趾都被包好包滿，並兼顧支撐與設計感，整體視覺效果既前衛又具未來氛圍，哪怕是平常不愛穿拖鞋、擔心腳趾露出來不美觀的人也可能會愛上。這次聯名將於 2025 年 9 月正式登場，以訂製模式限量推出。