已婚也能辣翻！「行走的衣架」孔曉振透視內衣太性感　大秀美腿氣勢超強

記者李薇／台北報導

南韓演員孔曉振演出多部膾炙人口的戲劇，廣受粉絲喜愛，即使遇到很難搭配的單品，也常常能穿出自我的態度與時尚感，因此被許多人譽為「行走的衣架」，婚後雖然較少戲劇作品，但最近依然參與了時尚雜誌拍攝，只見她以蕾絲上身內搭黑色內衣或是點點雪紡裙隱約透出黑色內褲，性感爆棚！


孔曉振這次拍攝時尚大片釋出多張美照，其中一套Chloé白色蕾絲V領上衣裡面搭配黑色內衣，底下咖啡色格紋褲以及Jimmy Choo酒紅色高跟，身上敞開著一只灰色DELVAUX Brillant Tempo包，不只超辣還鬆弛感滿分。


另外一套在湖邊的穿搭以Gabriela Hearst酒紅色長版大衣，搭配Annakiki黑色皮草短裙，恰到好處露出纖細的長腿，腳踩Jimmy Choo酒紅色高跟鞋，肩背DELVAUX Brillant Tempo草綠色包，簡直把都市麗人的時尚態度體現得淋漓盡致。


而孔曉振從過去就超愛DELVAUX的包款，在2014年與趙寅成合作拍攝戲劇《沒關係，是愛情啊》時，手上拎著DELVAUX Brillant系列L'Humour MM黑色刺繡包款就曾爆紅，一顆難求，私底下外出旅行也多次曝光同品牌系列手袋，詢問度爆表。

▲孔曉振2014年就拎過DELVAUX的包包。（圖／取自Yoka）

孔曉振, DELVAUX, Chloé, Jimmy Choo, 時尚, 穿搭, 趙寅成, 沒關係是愛情啊

