Aesop以夜空流星為靈感打造全新香水　首款琥珀辛香調一聞就著迷

記者曾怡嘉／台北報導

夏季進入尾聲，Aesop和嬌蘭不約而同以夜晚為主題，推出全新香水，Aesop蒼穹之上．引香水以點點星光為發想，嬌蘭的漫天繁花純粹淡香精則以月光下的花海為靈感，讓人一聞就著迷。

Aesop全新的「蒼穹之上．引香水」以溫潤琥珀為底蘊，鋪展夜幕，星光點點；一縷小荳蔻猶如流星掠空，劃破黑暗天際，留下辛香微光，這也是品牌首次推出辛香琥珀調香水，並以繁星為靈感發想。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Aesop 蒼穹之上．引香水，50ml，5,600元。

調香師Céline Barel 分享，蒼穹之上．引香水不僅是夜空中的一顆星，更是劃破天際的流星，這是一款令人徜徉想像維度的感官香水，呈現給大家的是蘊含奇幻與驚喜的氛圍，正如Céline所言：「我從傳統琥珀香氛出發，重新調整比例，弱化甜膩、粉香，放大木質、樹脂調，再以暖香料和其他植物成分，開拓另一種暗喻甜美的可能。」

▲▼香水。（圖／品牌提供）

這款香水以大量小荳蔻為主角，前調宛如一縷流星般劃過夜空，以近似柑橘的辛香開展，為化石樹脂的深沉輪廓點亮第一道光，再由乳香、勞丹脂、香草莢堆疊，共同交織成琥珀香氣輪廓，讓深邃與溫暖的氣息同時綻放。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

嬌蘭花草水語純粹系列於2024年推出，以月光下大自然華麗而鮮明的對比為靈感，散發神秘而迷人的香氣軌跡。今年首度將花草水語系列的經典元素移植至花草水語純粹系列濃郁迷人的世界中，9月即將推出全新漫天繁花純粹淡香精。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 漫天繁花全新純粹淡香精，125ml，7,900元。

嬌蘭香氛創意總監兼調香師Delphine Jelk從阿塔卡馬沙漠的夜間花海獲得靈感，創作了一款迷人的「四時花」香調，點綴著玫瑰、依蘭和乳香的性感氣息。花香在神秘的乳香縈繞中更形美妙，乳白色的晚香玉與絲滑芒果香調接觸，展現出其最性感的一面，在檀香木和廣藿香的溫暖烘托下更顯美好。

香水, 調香師, 嬌蘭, 琥珀, 花香

