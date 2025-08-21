fb ig video ETtoday search mobile

Converse 1908新色薄霧綠復古鞋登場！PALLADIUM珍奶厚底鞋甜妹必收

>

記者鮑璿安／綜合報導

當街頭潮流與懷舊氛圍再度碰撞出火花，Converse 與 PALLADIUM 兩大經典鞋履品牌分別帶來話題十足的設計新作，全新「1908 Jogger」系列以及PALLACUP FLAME OG 系列奶茶鞋，不僅回應復古運動風的持續延燒，更在材質與配色上大玩創意，走上街頭也能甜到不行。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Converse 「1908 Jogger」系列推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍 。（圖／品牌提供）

Converse 此番攜手潮流大將 Tyler, The Creator 打造全新「1908 Jogger」系列，以品牌百年 DNA 為靈感出發，融合 Tyler 對復古慢跑鞋型的鍾愛，推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍，塑造出獨具街頭張力的粗獷外觀。蜂蜜棕色橡膠大底設計呼應鞋身基調，並搭配「GOLF WANG」標誌壓印細節，完美詮釋 Tyler 招牌的玩味美學，讓運動鞋也能時髦得毫不費力。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM則打破品牌一貫的靴款概念，迎來最夢幻的「奶茶」色系乘勝追擊 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM則打破品牌一貫的靴款概念，迎來最夢幻的「奶茶」色系乘勝追擊，將台灣人最熟悉的手搖飲概念轉化為腳下穿搭美學。本季 PALLACUP FLAME OG 系列主打三款迷人色調：焦糖奶茶、珍珠奶茶、黑糖粉粿，一次滿足甜系愛好者與街頭潮人的多重喜好。鞋身選用 LWG 金級認證皮革結合麂皮材質，呈現細膩層次，同時保留 PALLADIUM 經典法式復古輪廓與薄底設計，搭配 PU 彈力鞋墊與輕盈橡膠外底，兼顧舒適與抓地力，讓整雙鞋不只吸睛，也非常實穿。

關鍵字：

時尚, 潮流, 鞋履, 懷舊, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少

「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來

最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 家事達人5個小秘訣　「無壓力打掃」家裡不知不覺變整潔 陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面