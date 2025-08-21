Converse 1908新色薄霧綠復古鞋登場！PALLADIUM珍奶厚底鞋甜妹必收

記者鮑璿安／綜合報導

當街頭潮流與懷舊氛圍再度碰撞出火花，Converse 與 PALLADIUM 兩大經典鞋履品牌分別帶來話題十足的設計新作，全新「1908 Jogger」系列以及PALLACUP FLAME OG 系列奶茶鞋，不僅回應復古運動風的持續延燒，更在材質與配色上大玩創意，走上街頭也能甜到不行。





▲Converse 「1908 Jogger」系列推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍 。（圖／品牌提供）

Converse 此番攜手潮流大將 Tyler, The Creator 打造全新「1908 Jogger」系列，以品牌百年 DNA 為靈感出發，融合 Tyler 對復古慢跑鞋型的鍾愛，推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍，塑造出獨具街頭張力的粗獷外觀。蜂蜜棕色橡膠大底設計呼應鞋身基調，並搭配「GOLF WANG」標誌壓印細節，完美詮釋 Tyler 招牌的玩味美學，讓運動鞋也能時髦得毫不費力。





▲PALLADIUM則打破品牌一貫的靴款概念，迎來最夢幻的「奶茶」色系乘勝追擊 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM則打破品牌一貫的靴款概念，迎來最夢幻的「奶茶」色系乘勝追擊，將台灣人最熟悉的手搖飲概念轉化為腳下穿搭美學。本季 PALLACUP FLAME OG 系列主打三款迷人色調：焦糖奶茶、珍珠奶茶、黑糖粉粿，一次滿足甜系愛好者與街頭潮人的多重喜好。鞋身選用 LWG 金級認證皮革結合麂皮材質，呈現細膩層次，同時保留 PALLADIUM 經典法式復古輪廓與薄底設計，搭配 PU 彈力鞋墊與輕盈橡膠外底，兼顧舒適與抓地力，讓整雙鞋不只吸睛，也非常實穿。