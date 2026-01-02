fb ig video search mobile ETtoday

冷氣團來襲記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

>

▲▼睡眠不足對身體危害。（圖／Unsplash、Pexels）

▲天氣變冷了，穿厚衣睡覺不如懂得如何蓋被。（圖／Unsplash、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

強烈冷氣團來襲，氣溫可能跌破10度，晚上棉被要怎麼蓋才不會著涼？之前曾有日本專家表示只要掌握好蓋被順序，只需一條羽絨被加上毛毯，就能有顯著保暖效果，此外專家也提醒「別穿太厚睡覺」，不然可能適得其反。

▲▼床,棉被,枕頭,睡眠,毯子。（圖／翻攝自pixabay）

日本睡眠專業醫師中山明峰曾在接受過當地電視台訪問時表示，羽絨被的特性就是要接觸人體，感受到體溫後會出現些許膨脹，進而阻擋人體與冷空氣接觸，留住體溫產生溫暖感，這時如果在羽絨被上再蓋一層毛毯，保溫效果就會更好。

若將毛毯鋪在身體下方，上面蓋羽絨被，這樣一來上方有羽絨被保護，身體下方則有毛毯蓄熱，保暖的效果會更勝「羽絨被上覆毛毯」，可以依照自己身體與天氣狀況，決定棉被的保暖程度與蓋法。

▲正確蓋被順序暖度有差別。（圖／翻攝tokai-tv）

▲正確蓋被順序暖度有差別。（圖／翻攝tokai-tv）

而醫師也提醒，許多人因為怕冷，穿太多或是手腳包緊緊，會穿手套或襪子睡覺，但手腳其實是身體調節溫度的地方，不建議穿得太厚，影響身體調節導致出汗或踢被，更加容易感冒，建議如果手腳也要「穿衣」，必須選擇透氣材質，且不要有鬆緊帶勒住。

▲▼睡眠不足對身體危害。（圖／Unsplash、Pexels）

其他小地方包括，許多人都忽略肩頸部分的保暖，沒有保暖到的肩頸區域，很容易因為外露在棉被外，造成乳酸堆積，影響血液輸送，建議還是要將被子蓋好，或是套上脖圍保暖，另外睡覺時容易流鼻水或鼻塞，可能是因為鼻子對溫度變化較為敏感，建議房內溫度保持在20度至24度，才不會有太大的溫差。

關鍵字：

寒流, 低溫特報, 羽絨被, 毛毯, 蓋被順序, 保暖, 三明治蓋法, 睡眠, 禦寒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

都是因為太在乎！最愛吃醋星座Top 5　金牛沒被安撫就會醋意大爆發

都是因為太在乎！最愛吃醋星座Top 5　金牛沒被安撫就會醋意大爆發

2026開工日！星巴克大杯以上買一送一　伯朗推會員好友分享優惠

2026開工日！星巴克大杯以上買一送一　伯朗推會員好友分享優惠

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩 韓星巴克新品「透明小熊杯」萌翻！裝拿鐵秒變焦糖熊　每一口都被療癒 2026錢包顏色推薦！開運色＆聚財的風水攻略一次看 星巴克1／2「大杯以上買一送一」　2026開工日揪咖享小確幸 勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬 把地圖折進包裡！三宅一生BaoBao新話題托特包、高CP值雙色換兩種心情 很多人慢慢地不「按讚」了　席捲全球的「心靈減法」可以這樣開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面