從內衣做到臉！金卡戴珊SKIMS最新話題「臉部面罩」上架就熱銷斷貨

記者鮑璿安／綜合報導

由金卡戴珊（Kim Kardashian）領軍的個人品牌 SKIMS在內衣界締造神話，近日再度帶來話題性單品，推出品牌首款「臉部塑形配件」──Seamless Sculpt Face Wrap，透過一體成形的包覆式設計與科技面料，重新定義「臉部護理」的新時尚語言，由於造型奇特瞬間引起討論，但銷量會說話，目前在官網已經完售一空。

這款面罩最大亮點是其所使用的特殊膠原蛋白紗線，不僅柔軟貼合，還帶來溫和支撐力，針對下顎線條與頸部區域進行包覆撫平，輔助塑形與放鬆。布料延續品牌一貫的緊緻機能剪裁，呈現無縫感結構，搭配可調整的魔鬼氈黏貼處，便於固定於頭頂與後頸，使用者可根據需求調整貼合度，達到長時間舒適佩戴的效果。

SKIMS 設計更具時尚感，推出「Clay」與「Cocoa」兩種中性色調，輕鬆融入日常穿搭，不論是在睡前護理、居家護膚，甚至旅途中使用，都能成為一種兼具實用與造型感的時尚配件。雖然官方並未宣稱該面罩具有醫療療效，但 SKIMS 將其定位為「臉部雕塑儀式」的延伸，用戶可以在日常保養後加乘使用，作為夜間的輕塑輔助工具，推出後便於全球引起高度關注，上市不久便售罄，也讓更多品牌開始關注臉部配件與保養穿戴裝置的市場潛力。金卡戴珊表示，這項創新靈感來自她對「身體與臉部連貫護理」的重視，她希望每個人都能透過簡單的儀式，找到對自我關愛的方式。

往下看更多話題單品

Alo Yoga 此番推出的 Core Collection 以「健康即是奢華」為理念，強調透過慢節奏與有意識的運動來找回身心平衡。單品涵蓋運動衣櫥中必備元素，包括比基尼剪裁的短版上衣、人氣 Airbrush 單車短褲，以及專為涼夜設計的短版羽絨背心。色彩以大地色系為主，如濃郁的濃縮咖啡棕與純淨白，百搭又充滿時尚感。系列還包括 Kendall 著用的 Alo Yoga 跑鞋，簡潔的全黑設計實用又不失潮流。Kendall 在訪談中表示，品牌關於養生與自我照顧的理念深深與她共鳴：「無論在旅行、拍攝現場，或在家休養，我總是依靠那些小小的生活習慣讓自己保持穩定。」