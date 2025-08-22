陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿

▲陳美鳳。（圖／取自陳美鳳FB，下同）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳，話題從來沒停過！69歲的她用行動證明，美腿不是天生而是養成。

她長期分享自己的運動菜單與飲食原則：以原型食物為主，蛋、魚、海鮮、豆製品搭配大量蔬果與適量澱粉，烹調少油少鹽，讓肌肉線條保水但不浮腫，為訓練打下乾淨底子。

而她最著迷的就是瑜伽與核心訓練，從她粉絲團中分享的照片可見她常做「單腿臀橋」、「舞王式變化」、「弓步側彎」與「平板撐」，每一招都直指下半身線條與體態穩定！想瘦腿，關鍵不在狂練股四頭，而是把力量拉回「後鏈」與「核心」，讓骨盆回正、腿部輪廓自然被拉長。

對於瘦腿最有感的「一動作」－仰躺單腿直腿抬舉。平躺在地，臀部與肩背貼地，一腿打直往上抬高，另一腿平伸貼近地面。重點是核心出力、腿後側發力，維持穩定後再慢慢交換雙腿。這招能拉長腿部線條、雕塑大腿外觀，也能避免大腿前側過度出力，讓腿看起來更修直輕盈。

她也常練「舞王式的靠牆或教練協助版」。站立時一手撐牆或由教練輔助，一手抓住後勾的腳背，胸口向前、骨盆維持中立，專注把髖屈肌與股四頭拉開。這對長時間坐著、前側大腿緊繃的人尤其有效，前側放鬆後，視覺上腿會變直、比例被拉長，臀中肌與核心也同時被叫醒，走路和穿褲時的線條更俐落。

再來是她做得很標準的「弓步側彎」。前腿屈膝踩穩，後腿延伸、上身向側邊拉長，像把身體外側那條線一路「拉到底」。這個變化會同時刺激大腿內收肌與臀外側，能收緊大腿根部、修飾馬鞍肉，側彎還能刻畫出腰線，整個下半身呈現「上提而非堆疊」的視覺。

最後，用「前臂平板」把成果鎖住。她會保持肩胛穩定、肚臍向脊柱收、尾骨微內捲。核心穩住後，骨盆自然回到中立位，腿部不用硬撐就能顯細長，還能減少膝踝代償，走路姿勢看起來更年輕。

