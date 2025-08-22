fb ig video ETtoday search mobile

陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿

>

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿！

▲陳美鳳。（圖／取自陳美鳳FB，下同）

圖文／CTWANT

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳，話題從來沒停過！69歲的她用行動證明，美腿不是天生而是養成。

她長期分享自己的運動菜單與飲食原則：以原型食物為主，蛋、魚、海鮮、豆製品搭配大量蔬果與適量澱粉，烹調少油少鹽，讓肌肉線條保水但不浮腫，為訓練打下乾淨底子。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿！

而她最著迷的就是瑜伽與核心訓練，從她粉絲團中分享的照片可見她常做「單腿臀橋」、「舞王式變化」、「弓步側彎」與「平板撐」，每一招都直指下半身線條與體態穩定！想瘦腿，關鍵不在狂練股四頭，而是把力量拉回「後鏈」與「核心」，讓骨盆回正、腿部輪廓自然被拉長。

對於瘦腿最有感的「一動作」－仰躺單腿直腿抬舉。平躺在地，臀部與肩背貼地，一腿打直往上抬高，另一腿平伸貼近地面。重點是核心出力、腿後側發力，維持穩定後再慢慢交換雙腿。這招能拉長腿部線條、雕塑大腿外觀，也能避免大腿前側過度出力，讓腿看起來更修直輕盈。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿！

她也常練「舞王式的靠牆或教練協助版」。站立時一手撐牆或由教練輔助，一手抓住後勾的腳背，胸口向前、骨盆維持中立，專注把髖屈肌與股四頭拉開。這對長時間坐著、前側大腿緊繃的人尤其有效，前側放鬆後，視覺上腿會變直、比例被拉長，臀中肌與核心也同時被叫醒，走路和穿褲時的線條更俐落。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿！

再來是她做得很標準的「弓步側彎」。前腿屈膝踩穩，後腿延伸、上身向側邊拉長，像把身體外側那條線一路「拉到底」。這個變化會同時刺激大腿內收肌與臀外側，能收緊大腿根部、修飾馬鞍肉，側彎還能刻畫出腰線，整個下半身呈現「上提而非堆疊」的視覺。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿！

最後，用「前臂平板」把成果鎖住。她會保持肩胛穩定、肚臍向脊柱收、尾骨微內捲。核心穩住後，骨盆自然回到中立位，腿部不用硬撐就能顯細長，還能減少膝踝代償，走路姿勢看起來更年輕。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿！

延伸閱讀
為女慶生1／獨家直擊粿粿神隱月餘首曝光　拎蛋糕攜女返新家慶3週歲
12歲兒長得不像自己！人夫驗DNA證實「非親生」　起訴前妻求償百萬
原始連結

關鍵字：

周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 凱特布蘭琪成為UNIQLO大使！奧斯卡影后愛平價時尚　穿簡約襯衫超有氣場 最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 韓妞皮膚不是天生好！靠3個保養習慣養成人人稱羨的神級膚質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面