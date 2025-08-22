新光三越物產展推「鮮魚料理秀」　醬油螃蟹宏匯韓國展吃得到

fb ig video ETtoday search mobile

▲新光三越、宏匯廣場在暑假尾端舉辦物產展。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入 8 月底，百貨商場接連推出主題展，吸引消費者在換季前感受不同風味。新光三越台南新天地自 8／21 起舉辦《 T368 城鄉物產展》，號召全台小農與職人齊聚，帶來從產地直送的農產與體驗活動；宏匯廣場則即日起至 9／7 推出「宏匯韓國展」，零時差集結韓直送美食與零食飲品，讓民眾不必出國就能感受韓流。

▲鱸好家主打商品「去刺鱸魚排」，任選三包特價500元。

新光三越台南新天地《 T368 城鄉物產展》以「島嶼風味旅行」為主題，集合 44 個品牌、8 位神農與青農，從鳳梨、牛蒡、番茄到高山茶，展現台灣各地的風土特色。除了展售農產，現場還有 12 場食農體驗活動，包括咖啡分享會、蜂蜜品評、鳳梨試吃及鮮魚料理秀，讓消費者從「產地到餐桌」體驗完整旅程。

▲高雄首選崗發蜂蜜，特價800元；魚香涎烏金花椒醬，特價3罐1,299元。

展期至 8／27 止，消費滿千元可兌換在地好禮，另有 LINE 集章活動與 skm points 兌換商品，鼓勵消費者以行動支持小農。

宏匯廣場近期也推出「韓國展」鎖定韓流商機，11 樓展區集結超過 20 家品牌，帶來 人蔘雞湯、醬油螃蟹、泡菜及現烤魷魚等韓式街邊小吃，也有香蕉牛奶、濟州柑橘果汁、韓國燒酒與海苔酥、鍋巴餅乾等零食飲品。

業者表示，部分品項推出優惠，例如東遠湯品系列單包原價 299 元，任選 4 包特價 1,000 元、奉船長醬油螃蟹單盒原價原價 1,880 元，2 盒特價 3,500 元、香蕉牛奶 18 入禮盒推薦價 699 元。現場消費滿 888 元還可參加抽獎，有機會獲得千元購物金。

百貨商場, 夏末活動, 美食展覽, 農產物產, 韓流商機

