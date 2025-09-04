全然地將自己託付於大自然！聽著植物們的療癒　「活著」是人生最大課題

文／人物誌

小時候，不管是跟著母親去菜市場，還是去上學，公車是唯一的交通工具，而從上車處到市區前的那一條山路是我最喜歡的地方。坐在公車最後一排，打開車窗，讓風盡情地吹在臉上，再看著一路上數不清的青蔥樹林，聞著屬於大自然的味道，那一刻總是覺得無比的安心。

在山上長大的我對大自然並不陌生，雖然無法與花草樹木對話，但能在自顧自地與其傾訴時，感受到某些能量。而與它們的關係，在離開家鄉後，也斷了連結，直至近幾年，才又慢慢拾回，拾回的起點是與《跟一棵樹聊天，聽他的人生哲學》這本書相遇的那一年。

▲（圖／Unsplash@Kelly Sikkema）

也許無法對話，但能感受大自然的能量

翻閱此書有種在窺探春花媽與不同生物的聊天紀錄之感，一則又一則讀下來，漸漸地自己也如參與其中。春花媽與他們的交流，就像是朋友間的閒話家常，聽著她與樹木、花等不同聊天對象的對答，有時反思話句中的含義，有時因春花媽被嗆得無言而忍不住笑出來。原來與不同的物種聊天是如此有趣又能撿拾有益之物，讓人羨慕不已。

前一陣子，有朋友喬遷，茶餘飯後，有另位寵物溝通師的朋友為其與兩隻貓進行溝通，看著他們一問一答，心中愈發有了想與動、植物對談的念頭。爾後想想，也許目前仍未有與他們溝通的能力，但自己也曾與他們有過連結。現在每每回到家鄉，便與樹木接觸，試著將自己毫無保留地託付大自然之中，感受他們散發出的能量，那一刻是無聲勝有聲，也清理了內心的雜訊。

▲（圖／Pexels @Negative Space）

「活著」是人生最大的課題

「活下去就已經不容易了，大家都在搶陽光，你們一直把葉子拿走，太不自然了啊！」在春花媽與植物的對話中，可以看見人們都用自己的想法去修剪樹木，想要他們按照自己的想法生長，這是植物們所無法理解的地方，因為在他們的世界是單純的，只要能向陽生長便以足夠。

書中有不少篇幅都帶出了「活著」是最重要的事，但人們卻習以為常地無感，不斷地追求無止盡的「想要」，忘了自己真正「需要」的是什麼，而活成不自然的樣子。若是我們也能用植物的思維去思考事情、體會世界，也許會對人生有不同的體悟。

打開《跟一棵樹聊天，聽他的人生哲學》，讀著春花媽與植物們的對話，試想，如果能跟植物當朋友，不時地對談，你會想跟他們聊什麼呢？

▲《跟一棵樹聊天，聽他的人生哲學》一書。（圖／誠品線上）



