黃金養膚不只是高級！高效抗氧化連埃及豔后都愛

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

純金不僅是奢華的象徵，在美妝領域，24K純金更有抗氧化的養膚效果，傳聞古代埃及豔后也會使用黃金面膜來維持青春不老，直至今日依舊是美膚界非常頂級的成分，像是la prairie、嬌蘭、香緹卡等品牌，也都以24K金為女性帶來極致呵護。

＃LA PRAIRIE 極緻金燦金露，130ml、售價17050元



不僅僅在魚子養膚達到巔峰造極的抗老科研，LA PRAIRIE旗下的極緻金燦系列更是行家的最愛，在2025年不僅全系列配方升級更新，更是首度推出精華水定位的金露單品，「作為極緻金燦系列的第一步，為肌膚重新注入彈韌、修護、光采的能量，打造後續護膚程序的最佳基礎」LA PRAIRIE全球創新暨科研總監Dr. Hil給予了註解，運用內含的獨家成分活源返齡精萃、光甘草定以及黃金微粒，能夠賦予肌膚飽滿營養與活力。

全新的黃金三鍛微導科技更是這次全系列升級的關鍵，透過黃金微粒所搭載的活性成分，能夠層層為肌膚注入修護滋養，一整天持續釋放高效能量，同時強化肌膚彈力與澎潤，讓每天都能擁有極上護膚饗宴，絲滑質地更宛如精華水般的高濃度，在抹開同時瞬間融入肌膚，擁有極佳的吸收速度。

＃香緹卡 極緻純金賦活乳霜升級版，50ml、售價16600元

極緻純金系列是香緹卡保養中最頂奢，最早因創辦人香緹卡女士在印度發生嚴重的騎馬事故，意外接觸到當地古老的阿育吠陀與黃金療法，才得以誕生此系列，上市之後立刻廣受高端人士的喜愛，其中，極緻純金賦活乳霜選用日本最頂級純淨的24K黃金，搭配獨家360度植萃維穩抗老配方，小小一罐卻蘊含94%的天然植萃成分，奶霜般質地一抹瞬間滋潤有感，更顯肌膚飽滿澎潤。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅

不同於前兩個品牌以保養為主，嬌蘭則是將純金注入底妝之中，從2009年上市24K純金光粉底液之後，立刻榮登為明星商品，曾在PTT引起眾多粉絲推爆，貴婦級的奶油光同時又有極強的持妝效果，簡直是專櫃粉底首選；有鑒於亞洲女性熱愛氣墊粉餅，嬌蘭也在2019年推出首顆氣墊粉餅，高濃度的保養基底卻擁有厲害的遮瑕效果，一拍奶潤不卡粉，上妝補妝都超完美的妝感，至今人氣依舊高居不下。