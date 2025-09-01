fb ig video ETtoday search mobile

黃金養膚不只是高級！高效抗氧化連埃及豔后都愛

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

純金不僅是奢華的象徵，在美妝領域，24K純金更有抗氧化的養膚效果，傳聞古代埃及豔后也會使用黃金面膜來維持青春不老，直至今日依舊是美膚界非常頂級的成分，像是la prairie、嬌蘭、香緹卡等品牌，也都以24K金為女性帶來極致呵護。

＃LA PRAIRIE 極緻金燦金露，130ml、售價17050元

LA PRAIRIE,香緹卡,嬌蘭,純金,黃金,24K金,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

LA PRAIRIE,香緹卡,嬌蘭,純金,黃金,24K金,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不僅僅在魚子養膚達到巔峰造極的抗老科研，LA PRAIRIE旗下的極緻金燦系列更是行家的最愛，在2025年不僅全系列配方升級更新，更是首度推出精華水定位的金露單品，「作為極緻金燦系列的第一步，為肌膚重新注入彈韌、修護、光采的能量，打造後續護膚程序的最佳基礎」LA PRAIRIE全球創新暨科研總監Dr. Hil給予了註解，運用內含的獨家成分活源返齡精萃、光甘草定以及黃金微粒，能夠賦予肌膚飽滿營養與活力。

LA PRAIRIE,香緹卡,嬌蘭,純金,黃金,24K金,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

全新的黃金三鍛微導科技更是這次全系列升級的關鍵，透過黃金微粒所搭載的活性成分，能夠層層為肌膚注入修護滋養，一整天持續釋放高效能量，同時強化肌膚彈力與澎潤，讓每天都能擁有極上護膚饗宴，絲滑質地更宛如精華水般的高濃度，在抹開同時瞬間融入肌膚，擁有極佳的吸收速度。

＃香緹卡 極緻純金賦活乳霜升級版，50ml、售價16600元

LA PRAIRIE,香緹卡,嬌蘭,純金,黃金,24K金,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

LA PRAIRIE,香緹卡,嬌蘭,純金,黃金,24K金,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

極緻純金系列是香緹卡保養中最頂奢，最早因創辦人香緹卡女士在印度發生嚴重的騎馬事故，意外接觸到當地古老的阿育吠陀與黃金療法，才得以誕生此系列，上市之後立刻廣受高端人士的喜愛，其中，極緻純金賦活乳霜選用日本最頂級純淨的24K黃金，搭配獨家360度植萃維穩抗老配方，小小一罐卻蘊含94%的天然植萃成分，奶霜般質地一抹瞬間滋潤有感，更顯肌膚飽滿澎潤。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅

LA PRAIRIE,香緹卡,嬌蘭,純金,黃金,24K金,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不同於前兩個品牌以保養為主，嬌蘭則是將純金注入底妝之中，從2009年上市24K純金光粉底液之後，立刻榮登為明星商品，曾在PTT引起眾多粉絲推爆，貴婦級的奶油光同時又有極強的持妝效果，簡直是專櫃粉底首選；有鑒於亞洲女性熱愛氣墊粉餅，嬌蘭也在2019年推出首顆氣墊粉餅，高濃度的保養基底卻擁有厲害的遮瑕效果，一拍奶潤不卡粉，上妝補妝都超完美的妝感，至今人氣依舊高居不下。

關鍵字：

LA PRAIRIE, 香緹卡, 嬌蘭, 純金, 黃金, 24K金, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看

許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看

高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 《暴君的廚師》超強CP感！潤娥優雅香奈兒套裝　李彩玟穿上西裝更帥了 不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式 喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡 「精靈女王」凱特布蘭琪3年前舊禮服重穿！威尼斯影展羽毛裝氣勢完勝 美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片 迷你香水組合12款推薦！超可愛小香集結　出門旅行或送禮收藏都適合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面