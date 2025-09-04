日本植萃保養THREE重返台灣！潔膚油、精油香水　10大明星商品推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

日本植萃保養品牌THREE 2024年因結束代理撤出台灣，讓不少愛用者惋惜。好在2025年由直營的POLA集團引進台灣，正式宣布回歸台灣市場！

THREE is BACK



THREE創立於2009年，以「創造自然與科技間的全新價值」為理念，引領全方位的身心保養美學。旗下不僅有保養品、彩妝品，還在東京青山開設首間旗艦店「THREE AOYAMA」，結合了SPA與餐飲，讓大家透過五感完整體驗品牌理念。

在睽違台灣市場一年後，THREE正式於2025年9月再次回歸，主打自然×科技×永續的平衡哲學。這也是THREE首次以直營模式進駐台灣市場，更象徵品牌在台灣市場邁入全新篇章。

9／1～9／30開設期間限定快閃專櫃



THREE回歸台灣後，於2025年9月在台北誠品南西百貨一樓開設「THREE is BACK｜期間限定快閃專櫃」。

活動期間更祭出六重快閃專屬禮遇：

1.加入官網會員：現場加入THREE Cosmetics官網會員，結帳現折NT$100（另享官網專屬NT200折價券，僅限線上使用）。

2.滿額禮：單筆滿NT$2,500，贈「THREE 環保購物袋」乙個（限量300個）。

3.滿額轉好禮：單筆滿NT$5,000，可參加轉轉樂「抽正商品」乙次。

4.滿額雙重禮：單筆滿NT$8,800，加贈「THREE 束口棉布袋」乙個＋轉轉樂「抽正商品」 乙次。

5.豪禮加碼抽：單筆滿NT$12,800，即可登記抽「Dyson Airstrait HT01二合一吹風直髮器普魯士藍」（市價NT$16,600，共3名。中獎名單將於10／15後於THREE官網公布並另行通知）。

6.消暑關注禮：現場加入會員並追蹤THREE Cosmetics官方IG，即贈「限量果乾水」乙瓶。

▲（左）THREE 束口棉布袋、（右）THREE果乾水。

THREE快閃專櫃詳細資訊

期間：2025／9／1－9／30

時間：週日至週四11：00－22：00／週五、週六 11：00－22：30

地點：誠品生活南西店一樓騎樓（北市中山區南京西路14號）

回歸首波主打3大系列



回歸台灣首波，THREE推出三大核心系列，包括：

1.平衡保養系列

THREE最具代表性的經典基礎保養系列，以自然植萃能量調和身心肌膚的平衡狀態。回歸首波10個核心品項完整登場，為肌膚建構從清潔到修護的全方位保養節奏。

2.底妝系列

以肌膚會呼吸的自然光澤為核心，融合天然植萃能量與輕盈親膚質地，為肌膚打造如同第二層肌膚般的舒適妝感。

3.精油淡香水系列

將芳香提升至心靈層次，主打100%天然精油，為日常注入如深呼吸般的平靜與啟發。

10大明星商品推薦



因為回歸品項眾多，編輯特別精選10款商品讓大家作為入手時的參考。

1.平衡潔膚油N



以茶籽油為基底，兼具精華油雙效的洗淨與潤澤，一抹溶解彩妝與皮脂、清水即淨，洗後柔軟不緊繃。

▲THREE平衡潔膚油N 185ml，NT$1,400。

溫潤油質能溶解日常妝容與城市壓力，卸妝同時帶來放鬆療癒

2.平衡花蜜洗顏皂霜



以高彈力綿密泡沫包裹全臉。

▲THREE平衡花蜜洗顏皂霜100g，NT$1,200。

添加番紅花＆牛蒡、牡丹根、地黃等植萃，達成無摩擦潔淨與柔軟膚觸 。

3.平衡基萃水凝露



主打滲透瞬吸配方，讓複方精油與植物純露快速深入滲透，為肌膚注入即時潤澤。

▲THREE平衡基萃水凝露120ml，NT$1,650。

以金縷梅純露、魚腥草與萊姆果汁調理不穩與粗糙膚況。

4.平衡防護潤唇膏SPF20/PA++



以高延展油脂與保護膜科技，長時間鎖水保濕。

▲THREE平衡防護潤唇膏SPF20/PA++3g，NT$1,000。



同時抵禦乾燥環境，為雙唇提供全天候舒適防護。

5.THREE 平衡凝萃眼唇霜



專為眼周與唇周脆弱肌膚設計。

▲THREE平衡凝萃眼唇霜20g，NT$2,500。

以微乳化科技融合多重植物萃取，針對眼周與唇周的乾燥、細紋與鬆弛問題，提供高效滋養與修護，重現平滑緊緻的年輕輪廓。

6.精油淡香水R



以100%自然來源（依據ISO16128標準，包含水）的植物精油為基底，結合自THREE熊本・南阿蘇自家栽培之原創天竺葵精油與天然鎖香技術Aroma Sealing，讓香氣以更穩定、細緻且持久的方式層層綻放。

六款氣味分別取材「石、花、樹、果實、種子、土」六大自然元素，可單獨使用，也能依心境自由疊香。

00磐石：以檸檬、柚子揭開乾淨的空氣感，沼澤茶樹與天竺葵鋪陳出清透木質，中後調由乳香與廣藿香收束，如礦石般極簡卻深沈，彷彿大地基石般堅定，帶來安定與守護的力量，替紛擾思緒按下歸零鍵

01花境：以稀有的干邑白蘭地精油、佛手柑與伊蘭伊蘭開場，疊入天竺葵、玫瑰與薰衣草的多層次花香，最後由雪松、廣藿香、松木勾勒輕木質尾韻。綻放柔和花語，溫婉明媚，猶如春日晨光灑落心田。

02樹木：葡萄柚與柚子帶出森林清晨的濕潤空氣，檜木、芳樟、柏木與天竺葵交織出有機的木質結構，乳香、檀香、廣藿香穩住基底，綠意蔓延，如同在森林深處呼吸，心緒被靜謐所擁抱。

03果實：甜橙、柑橘的明朗前奏，進入黑醋栗、芳樟葉與天竺葵的酸甜對比，最後以茉莉與乳香添上柔和深度，果香清甜，生機盎然，喚醒純粹愉悅的心情。

04種籽：檸檬、佛手柑帶來清亮辛香開場，中段以豆蔻、肉桂與松木、天竺葵交錯出溫暖而有張力的香景，乳香包覆其後，象徵新生與希望，低語著潛藏無限的可能

05蘊土：柚子、葡萄柚與聖葉描繪雨後大地的透明濕潤，雪松、松木與一抹天竺葵延伸綠意層次，廣藿香、香根草與乳香刻畫濕土的煙燻質感，溫潤厚實的氣息如同母土懷抱，將一切歸於平衡與安定。

除了單用，THREE也建議可疊香使用。建議的疊香搭配有：00X01、02X05。

7.晶透絲霧粉凝霜SPF50+/PA++++



9月全新上市，與日本同步發售。以極薄透的絲霧光感薄膜結合SPF50+/PA++++高防護力，打造輕盈無感的柔霧底妝體驗，一步完成防曬、潤色與修飾，讓肌膚綻放如濾鏡般的透亮膚況。

▲THREE晶透絲霧粉凝霜SPF50+/PA++++（全3色）30g，NT$1,300。

NEAT BEAT：修飾暗沉提亮膚色，透出淡淡血色感的柔和粉紅色，賦予好氣色與清新印象。

01：適合偏明亮至中間色調的膚色，自然清新、貼合膚色的高透明感米色系。

02：自然健康膚色適用，帶有微微橘調的溫柔杏桃米色，輕透貼合不厚重，呈現柔和氣質印象。

8.凝光潤采盒R



THREE自2009年誕生以來的經典之作，16年來首次革新，延續雙色設計結合提亮光澤與自然血色。全新升級的質地，絲滑質地自霜轉粉，更輕盈、更服貼，輕點間即可點亮五官輪廓。

▲THREE凝光潤采盒R（全2色）5.2g，NT$1,480。

01：適合大多數膚色，補足自然血色的裸粉色調，呈現溫柔、健康的印象。

02：具有提亮膚色效果的粉嫩色調，為肌膚增添明亮光采與柔美氛圍。

9.晶透裸光飾底乳SPF26/PA+++



霜轉粉質地，妝效細緻持久，更以75%精華成分呈現無濾鏡般的通透光澤。

▲THREE晶透裸光飾底乳SPF26/PA+++（全3色）30g，NT$1,350。

01：打造水潤光澤肌，帶有淡淡血色感的明亮米色。

02：健康且充滿活力的自然米色，呈現自然生機光采。

SWING BEAT（薰衣草珍珠）：薰衣草紫，有效修飾泛黃膚色，增添清透光澤。

10.柔光極致晶透蜜粉



不同於傳統厚重定妝印象，如同輕紗般包覆肌膚，賦予絲潤柔焦妝感，持久維持透亮妝效。蘊含9種植物由來成分，結合植物油脂與萃取精華，維持保濕與滋潤的同時，賦予肌膚自然光澤與彈性。

▲THREE柔光極致晶透蜜粉（全2色）10g，NT$1,700。



色號：01霧光、02燦光

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 無印良品2025秋冬保養新品總整理！日本大受好評的「檜木和薰衣草」洗手乳將登台



● 2025妝前乳推薦！一抹平滑、提亮、改善暗沉與蠟黃