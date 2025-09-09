男士香水三巨頭齊發！CHANEL藍色自由、湯姆霍蘭德PRADA首位男性品牌大使

▲男性香氛市場迎來全新格局. （圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2025年，男性香氛市場迎來全新格局。從明星代言到香氣創新，各大品牌都端出壓箱寶：CHANEL以藍色系列的第四款力作再度掀起話題，提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）演繹藍色的無畏靈魂；PRADA則宣布英國男神湯姆霍蘭德（Tom Holland）成為全球首位男性代言人，為Paradigme重構本我淡香精揭開序幕；Montblanc更將品牌經典探尋系列推向極境，將沙漠壯麗景觀融入嗅覺之中。三大新香各自展現自由、重構與冒險的精神，為男士們帶來截然不同卻同樣令人著迷的選擇。

BLEU DE CHANEL 藍色男性淬煉香精

睽違七年，CHANEL為藍色男性系列帶來第四款全新之作BLEU DE CHANEL藍色男性淬煉香精。自2000年代誕生以來，BLEU DE CHANEL一直是自由靈魂的象徵，而這一次，品牌將「藍」的精神推向更深層次，打造出一款專為現代男性設計的極致之作。

▲香奈兒藍色男性淬煉香精 60ml／6,150元、100ml／8,700元。（圖／品牌提供）

調香師Olivier Polge以珍稀檀香木為基底，這些檀香來自新喀里多尼亞馬雷島，由香奈兒自行建立的可持續供應鏈確保採伐符合環境與倫理規範。經過精密的萃取工藝，只取用富含精油的「心材」部分，成就濃郁而溫潤的木質氣息。岩薔薇則注入皮革與樹脂般的深邃感，讓香氣更添神秘與張力，最終形成一種讓人魂牽夢縈的馥郁層次。

▲香奈兒藍色男性淬煉香精 60ml／6,150元、100ml／8,700元。（圖／品牌提供）

這款香氛的瓶身設計同樣令人驚艷。深藍近乎黑的玻璃瓶，以俐落的方形結構映射出男性的堅毅與果敢。色彩在光影間變幻，正如男性性格中的多重面貌，既冷靜又熱烈。Timothée Chalamet作為代言人，完美詮釋了這份矛盾卻真實的魅力。他眼神中的深邃，與BLEU DE CHANEL的自由精神互相呼應——無懼界線，勇敢踏上未知旅程。

▲香奈兒藍色男性淬煉香精 60ml／6,150元、100ml／8,700元。（圖／品牌提供）

PRADA Paradigme 重構本我男士淡香精

PRADA在2025年迎來一項重大突破，推出全新Paradigme重構本我男士淡香精，並邀請英國爆紅男星Tom Holland擔任全球首位男性代言人。從倫敦西區的舞台劇到成為全球家喻戶曉的蜘蛛人，Holland的人生正是一場「重構本我」的旅程。他不需刻意張揚，自然散發的沉穩與自信，正好呼應了這款香氛的靈魂。

▲PRADA Paradigme 重構本我男士淡香精 50ml／3,650元、100ml／5,150元。（圖／品牌提供）

Paradigme最引人注目的是它顛覆性的「倒金字塔」香調結構。不同於傳統香水由前調展開，這款香氛以基調率先登場，隨後再逐步揭示中調與前調，創造出一種出乎意料卻令人難以抗拒的嗅覺體驗。琥珀木質基調融合秘魯香脂、安息香樹脂與癒創木，帶來煙燻卻明亮的溫暖氣息。隨之而來的波旁天竺葵注入清新活力，而最後的佛手柑與麝香則像一道光，為整體結構注入振奮與透明感。

▲PRADA Paradigme 重構本我男士淡香精 50ml／3,650元、100ml／5,150元。（圖／品牌提供）

Montblanc Explorer Extreme 探尋巔峰香精

Montblanc則以冒險精神為核心，推出Explorer Extreme探尋巔峰香精，帶領男士走進沙烏地阿拉伯的壯麗景觀—AlUla的峽谷與沙丘。這是探尋系列自誕生以來的首次「香精版本」，比起前作更濃烈、更深刻，也更能捕捉極限冒險的張力。

▲Montblanc Explorer Extreme 探尋巔峰香精 50ml／3,100元、100ml／4,200元。（圖／品牌提供）

香氣結構從佛手柑與快樂鼠尾草的清新綠意展開，象徵探險者的活力與決心；接著廣藿香與龍涎香交織，營造神秘且難以抗拒的中調；最後由琥珀、皮革與香根草構築尾韻，釋放出溫暖卻充滿力量的餘韻。兩位調香師Jordi Fernandez與Antoine Maisondieu皆強調，這款香氛是「強烈與優雅的完美結合」，專為不懼突破邊界的現代男性而生。

▲Montblanc Explorer Extreme 探尋巔峰香精 50ml／3,100元、100ml／4,200元。（圖／品牌提供）

瓶身設計也呼應了「極境冒險」的精神。靈感源自Montblanc Extreme皮具系列，以義大利佛羅倫斯工坊製作的立體紋理包覆瓶身，搭配亮面黑色齒輪造型瓶蓋與品牌六芒星標誌，細節精緻而堅毅。外盒則以霧面黑搭配金色字樣，低調卻不失奢華，完美詮釋品牌對工藝與冒險精神的堅持。

延伸閱讀

▸ 江祖平揭「高官兒」性侵！資深副總相信兒子清白：公司調查會利害迴避

▸ 全台最難訂吃到飽！高雄女狂打1111通電話「成功訂到」 老饕曝輕鬆入場技巧：有機會

▸ 原始連結