最愛陰陽別人的三大星座！TOP 1表面建議實則嘲諷　動不動就想糾正對方

記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

在日常生活中，有些人表面上說的話看似關心、正面，實則暗藏諷刺意味，讓人聽了不是滋味，這種說話方式被稱為「陰陽」，從星座個性角度來看，有些星座就特別容易用這種帶刺的語氣表達，既像在開玩笑，又像在暗暗批評，以下就整理出三大最常陰陽別人的星座。

星座。（圖／kbsdrama IG）

TOP 3：天蠍座

天蠍座擅長用語言傳遞情緒，他們的話語往往帶著深意，不會直接衝突，但會透過隱晦的字眼來點出不滿，天蠍的陰陽通常表現在「刀子藏在微笑裡」，明面上像是稱讚，實際上卻是尖銳的批判，讓人難以反駁。

星座。（圖／kbsdrama IG）

TOP 2：雙子座

雙子座思維靈活，嘴巴快又愛開玩笑，他們常以「玩笑式」的語氣來帶出嘲諷話語，雖然有時候並非惡意，但聽在當事人耳裡可能就像被「冷箭射中」，而且他們還常常把這樣的方式當成幽默工具，用來化解尷尬或彰顯自己機智，但卻容易讓人覺得被揶揄。

星座。（圖／kbsdrama IG）

TOP 1：處女座

處女座一向追求完美，挑剔細節的習慣，讓他們在表達意見時容易流於「陰陽式評論」，表面上是提醒或建議，實際上卻帶著批判意味，例如一句「你這次做得不錯，至少比上次好」，聽起來是肯定，卻也帶出否定，而且他們往往不是隨意說出這樣話，而是真心認為需要「糾正」對方。

關鍵字：

星座, 占卜

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

