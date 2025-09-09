神仙級夢幻逸品美到屏息！孔雀羽毛凝萃成香水　盡顯輕盈靈動的氛圍

記者李薇／台北報導、攝影

精緻華美的設計，總是能喚醒每個女性心中的少女夢，近期美妝圈就有不少質感滿分的新品，在包裝與設計都展現極致優雅氛圍，同時連使用感受都是極上之選，立刻要收入夢幻清單之中。

＃Diptyque 青黛琉璃淡香精

孔雀自古以來擁有高貴、吉祥的寓意，更被世人尊崇為「百鳥之王」，其華麗綻放的藍綠色細羽，包裹著金色、黑色、水藍色的圖騰，在不同的光線下展現熠熠光芒，再次體現其高貴的意象；去年9月誕生的Les Essences de Diptyque系列，在歷經1年之後，首度與調香師Quentin Bisch攜手合作，以孔雀為靈感設計出全新的青黛琉璃淡香精。

「我想要塑造的，是酸澀生動的大黃與精緻親密的安息香之間那種鮮明的對比效果，形成細膩的豐潤包裹感。我選擇用岩蘭草和玫瑰來強化整體組合的色彩與質感。」Quentin Bisch為香氣留下了註解。承襲此系列的標誌性橢圓形瓶身，透過玻璃窗戶的透視，見到藝術家Nigel Peake所設計的孔雀之羽，靈動又優雅。

＃肌膚之鑰 奇幻列車年度限量系列

以法式藝術融入日系美學的肌膚之鑰將保養視為質感生活的一環，2025年邀請巴黎的繪本藝術家與插畫詩人Stéphane Kiehl為其經典單品設計全新視覺，包括：精萃光采激光晶露、奢潤唇膏、四色眼影盤、光耀幻妍餅等，都換上年度限量色系與包裝，宛如置身歐洲冬夜來一趟綺麗夢幻的旅程。

在整系列的限量單品之中，精質乳霜絕對是行家必收的明星之作，從金色瓶身改以紫色菱鏡切割，在光線照耀下盡顯奢華閃耀，打開裡面甚至還在乳霜瓶口雕刻出歐洲火車圖案，包裝紙盒則以富貴長壽之譽的仙獸白鹿為主角，輔以白龍、孔雀等動物，編織一場絢麗的童話故事。

