NB 1906R成為近期熱門鞋款　8種穿格風格輕鬆融入、與2002R差異一次看

New Balance 1906R是近期的熱門鞋款，究竟極具科技感的外型該如何搭配呢？本篇文章將提供8款New Balance 1906R的穿搭範例，各種風格全都有。

New Balance的鞋以精緻、多變的外型及出色的舒適度而受到潮流人士的喜愛，其中1906R集結科技感與復古風格，將兩種看似矛盾的概念巧妙地結合，表現得恰如其分，成為近期的熱門鞋款。本篇文章將帶你認識New Balance 1906R的起源與特色，並提供8款New Balance 1906R的穿搭範例，讓你走到哪都是吸睛焦點！

New Balance 1906R的起源



1906R的起源要追溯到1906系列的發展歷史。New Balance 1906最早於2009年上市，是以品牌成立的年份命名，象徵悠久的歷史與經典傳承。直到2022年，1906以原本的設計為基礎，將舊的鞋底替換成860v2的鞋底，並命名為1906R。更換鞋底代表性能大幅度提升，包含耐用度、舒適度、穩定度、緩震效果都有所成長，使得1906R不僅擁有復古與科技感碰撞而成的衝突美感，還是一雙相當好穿的慢跑鞋。雖然1906R的產品定位為慢跑鞋，但充滿設計感的外型使它能夠與任何風格進行搭配，與時裝完美結合，並受到許多藝人、穿搭KOL的喜愛，奠定其對於時尚穿搭的影響力。

New Balance 1906R的特色



New Balance 1906R究竟有哪些優點使它成為人人追求的神級鞋款呢？ 一起了解以下4大特色：

1. 復古又科技感外型

1906R是以復古跑鞋為設計基礎，再利用流線感十足的線條搭配網眼布料，打造出科技感十足的外型。不僅如此，不同的配色所呈現出的氛圍也不一樣，使得1906R能夠與多種穿搭完美融合，出鏡率非常高。

2. N-LOCK鞋帶系統

1906R搭載特殊的N-LOCK鞋帶系統，原理是在鞋身兩側的LOGO加入塑膠帶子，這條帶子會與鞋帶孔連在一起，當鞋帶綁緊後，鞋身會受到牽引而一起被拉緊，使得腳掌與鞋子更加貼合，有助於提升包覆感與穩定性。

3. 舒適、避震、緩衝效果好的鞋底

為了提升鞋子的緩震效果與舒適度，New Balance傾心研發多款鞋底科技，而1906R則使用了ACTEVA LITE、N-ergy、ABZORB SBS等緩震技術，搭配Stability Web足弓支撐裝置，有助於腳掌各處都能獲得更精準的緩震效果，大幅提升行走時的穩定性與舒適度。

4. 顏色

1906R提供非常豐富的配色供消費者選擇，光台灣的官方網站就有高達47種。無論是低調百搭款，還是個性鮮明的撞色款都能找得到，滿足多數人的穿搭需求與多樣化的風格。雖然部分商品有相同的顏色，但仔細看可以發現外型設計不一樣，展現出品牌不斷創新與力求差異的態度。

New Balance 1906R穿搭範例

1：輕便郊遊風

休假出門走走，不想過度打扮，輕便、舒適的T恤配上牛仔短褲絕對是首選。追求腿部修長的人，可以將上衣紮進褲子內，讓比例更好；喜歡隨性風格的人則是讓衣服下擺自然垂墜就好。鞋子選擇一雙亮色系的1906R讓你的穿搭立刻有亮點，搭配長襪更顯層次感。

2：隨性牛仔風

大家可以參考LISA的穿搭方式，以短版上衣搭配牛仔短裙，露出纖細的腰身與長腿，展現自信曲線，又符合夏日氛圍；腳上搭配灰白色的1906R顯得清爽又時髦，低調的顏色不會搶了衣服的風采，又能避免過於濃烈的感覺，還可以在細節處展現自己對於鞋子的品味。

3：街頭潮流風

喜愛街頭穿搭的人，非常推薦擁有一雙1906R！1906R科技感的外型與街頭風格相互輝映，無論是山系穿搭、機能穿搭，還是近期流行的巴恩風穿搭，都能完美結合。如果衣服主要以黑色系為主，可以選擇淺色的1906R，讓穿搭保有通透感；選擇深色或黑色的1906R則是會讓酷帥感更加強烈。

4：男孩風

男孩風與第一套穿搭同樣是T恤配牛仔褲，差異在於男孩風使用的款式與配色更加剛硬，而且通常會選擇大一號的尺寸，也可以選擇落肩款上衣或五分褲，呈現出寬鬆、隨性的感覺。搭配金屬感強烈的1906R，能夠增加腳部的份量感，時髦又吸睛。

5：日系原宿風

鮮艷的用色、可愛的造型是原宿風的特色，透過多種色彩的堆疊，呈現出獨一無二的個人風格。這種強烈的風格很適合與1906R結合，搭配上復古感十足的泡泡襪毫無違和感，反而更具特色。如果不擅長搭配的話，可以選定一個顏色作為主軸，再透過包包、吊飾或Y2K感的設計讓穿搭的完成度更高，避免搭不好而顯得突兀。

6：韓系甜美風

不要以為1906R只能和酷帥、個性沾上邊，搭配甜美的洋裝也很時髦！挑選一件剪裁簡單的洋裝，更能襯托出鞋子充滿設計感的外型。想提升和諧度的話，可以選擇皮革配件搭配，如：皮外套、皮包包等，既能夠保留甜美的感覺，又能夠中和兩種風格。

7：舒適愜意風

1906R是一款注重舒適度的慢跑鞋，搭配運動套裝或休閒服絕對不會出錯。上半身選擇簡單的素T或大學T，下半身無論是瑜伽褲、棉褲都好，再穿上1906R，幫助你在運動時能夠有更好的表現，又可以避免隨性變隨便的窘境。

8：極致混搭風

如果你喜歡發揮創意，將各種衣服混搭成獨特的造型，很值得入手一雙1906R。像是這位韓國穿搭網紅將帽T、蕾絲裙、1906R組合在一起，並將衣服紮進去，增加下身的存在感，讓兩種風格迥異的服裝擁有相同的比重，完美展現出分毫不差的衝突美感，非常考驗穿搭實力。

New Balance 1906R的常見問題



1. New Balance 1906R版型建議

1906R的包覆感較明顯，寬腳板與厚腳板的人可以選擇大半號至一號的尺寸。不過，網友們對於1906R的使用心得各有不同，覺得尺寸剛好或偏緊的人都有，建議大家親自到門市試穿最精準，才能找到最舒適的大小。

2. New Balance 1906R和2002R的差異

1906R與2002R雖然同樣是復古跑鞋，但兩者在設計與機能上各有特色，以下是它們的主要差異：

New Balance 1906R憑藉獨特的科技感外型與出色的舒適機能，成為時尚與實穿性兼具的百搭單品。不論是街頭風的造型，還是展現清新感的少女穿搭，1906R都能輕鬆融入各種風格，讓你的日常造型更加分。

