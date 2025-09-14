fb ig video search mobile ETtoday

NB 1906R成為近期熱門鞋款　8種穿格風格輕鬆融入、與2002R差異一次看

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

New Balance 1906R是近期的熱門鞋款，究竟極具科技感的外型該如何搭配呢？本篇文章將提供8款New Balance 1906R的穿搭範例，各種風格全都有。

New Balance的鞋以精緻、多變的外型及出色的舒適度而受到潮流人士的喜愛，其中1906R集結科技感與復古風格，將兩種看似矛盾的概念巧妙地結合，表現得恰如其分，成為近期的熱門鞋款。本篇文章將帶你認識New Balance 1906R的起源與特色，並提供8款New Balance 1906R的穿搭範例，讓你走到哪都是吸睛焦點！

New Balance 1906R的起源

1906R的起源要追溯到1906系列的發展歷史。New Balance 1906最早於2009年上市，是以品牌成立的年份命名，象徵悠久的歷史與經典傳承。直到2022年，1906以原本的設計為基礎，將舊的鞋底替換成860v2的鞋底，並命名為1906R。更換鞋底代表性能大幅度提升，包含耐用度、舒適度、穩定度、緩震效果都有所成長，使得1906R不僅擁有復古與科技感碰撞而成的衝突美感，還是一雙相當好穿的慢跑鞋。雖然1906R的產品定位為慢跑鞋，但充滿設計感的外型使它能夠與任何風格進行搭配，與時裝完美結合，並受到許多藝人、穿搭KOL的喜愛，奠定其對於時尚穿搭的影響力。

New Balance 1906R的特色

New Balance 1906R究竟有哪些優點使它成為人人追求的神級鞋款呢？ 一起了解以下4大特色：

1. 復古又科技感外型

1906R是以復古跑鞋為設計基礎，再利用流線感十足的線條搭配網眼布料，打造出科技感十足的外型。不僅如此，不同的配色所呈現出的氛圍也不一樣，使得1906R能夠與多種穿搭完美融合，出鏡率非常高。

2. N-LOCK鞋帶系統

1906R搭載特殊的N-LOCK鞋帶系統，原理是在鞋身兩側的LOGO加入塑膠帶子，這條帶子會與鞋帶孔連在一起，當鞋帶綁緊後，鞋身會受到牽引而一起被拉緊，使得腳掌與鞋子更加貼合，有助於提升包覆感與穩定性。

3. 舒適、避震、緩衝效果好的鞋底

為了提升鞋子的緩震效果與舒適度，New Balance傾心研發多款鞋底科技，而1906R則使用了ACTEVA LITE、N-ergy、ABZORB SBS等緩震技術，搭配Stability Web足弓支撐裝置，有助於腳掌各處都能獲得更精準的緩震效果，大幅提升行走時的穩定性與舒適度。

4. 顏色

1906R提供非常豐富的配色供消費者選擇，光台灣的官方網站就有高達47種。無論是低調百搭款，還是個性鮮明的撞色款都能找得到，滿足多數人的穿搭需求與多樣化的風格。雖然部分商品有相同的顏色，但仔細看可以發現外型設計不一樣，展現出品牌不斷創新與力求差異的態度。

New Balance 1906R穿搭範例

1：輕便郊遊風

休假出門走走，不想過度打扮，輕便、舒適的T恤配上牛仔短褲絕對是首選。追求腿部修長的人，可以將上衣紮進褲子內，讓比例更好；喜歡隨性風格的人則是讓衣服下擺自然垂墜就好。鞋子選擇一雙亮色系的1906R讓你的穿搭立刻有亮點，搭配長襪更顯層次感。

 
 
 
 
 
 
 

2：隨性牛仔風

大家可以參考LISA的穿搭方式，以短版上衣搭配牛仔短裙，露出纖細的腰身與長腿，展現自信曲線，又符合夏日氛圍；腳上搭配灰白色的1906R顯得清爽又時髦，低調的顏色不會搶了衣服的風采，又能避免過於濃烈的感覺，還可以在細節處展現自己對於鞋子的品味。

3：街頭潮流風

喜愛街頭穿搭的人，非常推薦擁有一雙1906R！1906R科技感的外型與街頭風格相互輝映，無論是山系穿搭、機能穿搭，還是近期流行的巴恩風穿搭，都能完美結合。如果衣服主要以黑色系為主，可以選擇淺色的1906R，讓穿搭保有通透感；選擇深色或黑色的1906R則是會讓酷帥感更加強烈。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4：男孩風

男孩風與第一套穿搭同樣是T恤配牛仔褲，差異在於男孩風使用的款式與配色更加剛硬，而且通常會選擇大一號的尺寸，也可以選擇落肩款上衣或五分褲，呈現出寬鬆、隨性的感覺。搭配金屬感強烈的1906R，能夠增加腳部的份量感，時髦又吸睛。

 
 
 
 
 

5：日系原宿風

鮮艷的用色、可愛的造型是原宿風的特色，透過多種色彩的堆疊，呈現出獨一無二的個人風格。這種強烈的風格很適合與1906R結合，搭配上復古感十足的泡泡襪毫無違和感，反而更具特色。如果不擅長搭配的話，可以選定一個顏色作為主軸，再透過包包、吊飾或Y2K感的設計讓穿搭的完成度更高，避免搭不好而顯得突兀。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6：韓系甜美風

不要以為1906R只能和酷帥、個性沾上邊，搭配甜美的洋裝也很時髦！挑選一件剪裁簡單的洋裝，更能襯托出鞋子充滿設計感的外型。想提升和諧度的話，可以選擇皮革配件搭配，如：皮外套、皮包包等，既能夠保留甜美的感覺，又能夠中和兩種風格。

 
 
 
 
 
 
 
 

7：舒適愜意風

1906R是一款注重舒適度的慢跑鞋，搭配運動套裝或休閒服絕對不會出錯。上半身選擇簡單的素T或大學T，下半身無論是瑜伽褲、棉褲都好，再穿上1906R，幫助你在運動時能夠有更好的表現，又可以避免隨性變隨便的窘境。

 
 
 
 
 
 

8：極致混搭風

如果你喜歡發揮創意，將各種衣服混搭成獨特的造型，很值得入手一雙1906R。像是這位韓國穿搭網紅將帽T、蕾絲裙、1906R組合在一起，並將衣服紮進去，增加下身的存在感，讓兩種風格迥異的服裝擁有相同的比重，完美展現出分毫不差的衝突美感，非常考驗穿搭實力。

 
 
 
 
 
 

New Balance 1906R的常見問題

1. New Balance 1906R版型建議

1906R的包覆感較明顯，寬腳板與厚腳板的人可以選擇大半號至一號的尺寸。不過，網友們對於1906R的使用心得各有不同，覺得尺寸剛好或偏緊的人都有，建議大家親自到門市試穿最精準，才能找到最舒適的大小。

2. New Balance 1906R和2002R的差異

1906R與2002R雖然同樣是復古跑鞋，但兩者在設計與機能上各有特色，以下是它們的主要差異：

New Balance 1906R憑藉獨特的科技感外型與出色的舒適機能，成為時尚與實穿性兼具的百搭單品。不論是街頭風的造型，還是展現清新感的少女穿搭，1906R都能輕鬆融入各種風格，讓你的日常造型更加分。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

● 這次不是褲子！韓妞都在穿Uniqlo「miu系百褶裙」，3實穿色系＋貨號價格幫你找到

● IU腳上新寵曝光！NB471薄底跑鞋+雙色鞋帶、串珠吊飾，細節、售價帶你看

New Balance, 球鞋, 穿搭

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 搶不到奈良美智金瓜石特展別氣餒　逾2億元真跡信義區免費參觀 下決心後1天就放棄　2方法解決「三分鐘熱度症候群」 說出口就扣分！專家點名4句最傷人緣職場口頭禪 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 又一美妝撤台！韓牌蘭芝僅經營到年底　全台7個專櫃結束營業 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

