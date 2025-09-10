fb ig video search mobile ETtoday

宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓星宋慧喬又有全新的美照公開了！這次她再度與英國鞋履品牌 FitFlop合作，呈現於首爾拍攝的全新秋冬廣告大片，畫面中宋慧喬一連演繹多款話題鞋履，優雅不失甜美的風格，讓人視線完全移不開啊。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲韓星宋慧喬又有全新的美照公開了！這次她再度與英國鞋履品牌 FitFlop合作，呈現於首爾拍攝的全新秋冬廣告大片 。（圖／品牌提供）

宋慧喬此次出鏡以比較輕便休閒的風格為主，一襲極簡黑色洋裝搭配厚底涼鞋，散發慵懶俐落的都會風；另外也換上酒紅皮革套裝搭配白色亮片休閒鞋，傳遞一種率性摩登的氣場。她也親自表示：「FitFlop 的鞋子既舒適又容易搭配日常穿著，所以我很常穿。」

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲ F-LUMA 串珠鏈條皮革露跟樂福鞋(黑色)，NT$7,850；FitFlop F-MODE FLOW 亮片麂皮皮革厚底休閑鞋(都會白)，NT$6,550。（圖／品牌提供）

其中最受矚目的單品之一，是 F-LUMA 串珠鏈條皮革露跟樂福鞋，鞋面以低調皮革搭配華麗串珠鏈條點綴，在簡約造型中注入奢華細節，露跟後帶設計既貼合腳型又提升穩定度。內建品牌經典三密度中底，帶來輕盈回彈腳感，無論通勤或正式場合都能輕鬆駕馭。而本季最具話題性的，莫過於延伸至休閒鞋的 F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋，閃爍亮片拼接皮革與麂皮，營造宛如迪斯可舞池般的華麗氛圍。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲在形象照中，宋慧喬分別以深藍拼接針織裙裝、長靴造型與漸層紅橘毛衣搭配黑色與米色兩款 Spy Bag 。（圖／品牌提供）

宋慧喬同時也是FENDI品牌大使，在數位宣傳廣告中，宋慧喬分別以深藍拼接針織裙裝、長靴造型與漸層紅橘毛衣搭配黑色與米色兩款 Spy Bag，隨性又充滿故事感，展現出如同電影場景般的意境氛圍，也完美呼應 Spy Bag 名稱所象徵的神祕與隱私感。FENDI Spy Bag 最初誕生於2000年代初期，憑藉流線輪廓與柔軟皮革質地，迅速成為Y2K時代的風格標誌。它不僅是一款隨身手提包，更被譽為遮擋狗仔鏡頭的時尚盾牌；內建的祕密夾層與特殊袋口設計，更賦予包款使用者一種專屬擁有的親密感。

關鍵字：

宋慧喬, FitFlop, 韓星, 秋冬, 鞋款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

i-dle宋雨琦抵台了！超美機場造型被FENDI包下　娃娃吊飾成圈粉小心機

日本女生瘋「沒化底妝卻更美」　3款自帶濾鏡光的飾底乳推薦

日本女生瘋「沒化底妝卻更美」　3款自帶濾鏡光的飾底乳推薦

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

終極戀愛腦星座Top 3！第一名個性單純容易暈船　愛到盲目也甘願 李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型 IKEA下一個爆款來了！瑞典設計師Gustaf Westman系列10月在台開賣 摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心 突然焦慮怎麼辦？心理師推薦「54321接地法」簡單快速緩解失控情緒 汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包 CNBLUE鄭容和9／18搶先現身台北101 MK新店！造型看點與活動細節公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面