宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛

記者鮑璿安／綜合報導

韓星宋慧喬又有全新的美照公開了！這次她再度與英國鞋履品牌 FitFlop合作，呈現於首爾拍攝的全新秋冬廣告大片，畫面中宋慧喬一連演繹多款話題鞋履，優雅不失甜美的風格，讓人視線完全移不開啊。

▲韓星宋慧喬又有全新的美照公開了！這次她再度與英國鞋履品牌 FitFlop合作，呈現於首爾拍攝的全新秋冬廣告大片 。（圖／品牌提供）

宋慧喬此次出鏡以比較輕便休閒的風格為主，一襲極簡黑色洋裝搭配厚底涼鞋，散發慵懶俐落的都會風；另外也換上酒紅皮革套裝搭配白色亮片休閒鞋，傳遞一種率性摩登的氣場。她也親自表示：「FitFlop 的鞋子既舒適又容易搭配日常穿著，所以我很常穿。」





▲ F-LUMA 串珠鏈條皮革露跟樂福鞋(黑色)，NT$7,850；FitFlop F-MODE FLOW 亮片麂皮皮革厚底休閑鞋(都會白)，NT$6,550。（圖／品牌提供）

其中最受矚目的單品之一，是 F-LUMA 串珠鏈條皮革露跟樂福鞋，鞋面以低調皮革搭配華麗串珠鏈條點綴，在簡約造型中注入奢華細節，露跟後帶設計既貼合腳型又提升穩定度。內建品牌經典三密度中底，帶來輕盈回彈腳感，無論通勤或正式場合都能輕鬆駕馭。而本季最具話題性的，莫過於延伸至休閒鞋的 F-MODE FLOW 亮片裝飾厚底休閒鞋，閃爍亮片拼接皮革與麂皮，營造宛如迪斯可舞池般的華麗氛圍。





▲在形象照中，宋慧喬分別以深藍拼接針織裙裝、長靴造型與漸層紅橘毛衣搭配黑色與米色兩款 Spy Bag 。（圖／品牌提供）

宋慧喬同時也是FENDI品牌大使，在數位宣傳廣告中，宋慧喬分別以深藍拼接針織裙裝、長靴造型與漸層紅橘毛衣搭配黑色與米色兩款 Spy Bag，隨性又充滿故事感，展現出如同電影場景般的意境氛圍，也完美呼應 Spy Bag 名稱所象徵的神祕與隱私感。FENDI Spy Bag 最初誕生於2000年代初期，憑藉流線輪廓與柔軟皮革質地，迅速成為Y2K時代的風格標誌。它不僅是一款隨身手提包，更被譽為遮擋狗仔鏡頭的時尚盾牌；內建的祕密夾層與特殊袋口設計，更賦予包款使用者一種專屬擁有的親密感。