10句話教你轉換心情：「與其羨慕別人，不如經營自己」　

▲▼「10句小提醒」教你轉換心情 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲留意生活周遭事物，其實快樂也能很簡單。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天忙碌於生活，覺得擁有快樂好難？在追求幸福的路上，其實快樂常常比我們想的更簡單。以下10句至理名言，就像生活中的小提醒，能幫助我們轉換心情，找到真正的快樂。

#快樂不是得到你想要的，而是珍惜你擁有的。

當你懂得感恩與知足，就會發現快樂其實隨手可得。

#心態決定快樂的多寡，而不是環境。

相同的情境，不同的心境會帶來截然不同的感受。

▲▼「10句小提醒」教你轉換心情 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#別把時間浪費在不快樂的人事物上。

遠離消耗能量的關係，把注意力留給值得的人。

#每天找一件小事感恩，快樂就會累積。

無論是一杯好咖啡，還是陌生人的微笑，都是幸福的來源。

#學會放下，才有手去擁抱新的幸福。

執著於過去只會拖累自己，懂得放下才能迎接更美好的未來。

#別讓別人的評價，偷走你的快樂。

別人怎麼看你不重要，重要的是你怎麼看待自己。

#簡單生活，快樂就會變得很純粹。

減少過度的物質追求，反而更能體會生活的美好。

▲▼「10句小提醒」教你轉換心情 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#能笑的時候就盡量笑，因為笑能治癒心。

微笑能舒緩壓力，也能把好情緒傳遞給他人。

#與其羨慕別人，不如經營自己。

把比較的時間，轉化為提升自己的動力，快樂更踏實。

#快樂是一種選擇，而不是結果。

不必等到目標實現後才快樂，當下就能選擇快樂地生活。

