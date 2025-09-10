fb ig video search mobile ETtoday

不打廣告默默賣！Kiehl's金盞花神水、LANEIGE晚安凍膜升級更好用

>

記者曾怡嘉／台北報導　

美妝新品推陳出新，但也有許多神級保養多年來屹立不搖，不須特別打廣告也默默賣，它們今年不約而同全新進化，不僅是配方更升級，使用起來更有感，粉絲當然心甘情願掏錢買單。

▲▼經典美妝升級。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 金盞花精華修護化妝水 ，500ml，2,650元。

承襲經典原萃金盞花，加入全新成分胜肽酵母，功效再升級，不僅舒緩，抑制出油，更高效穩定修護肌膚屏障，有效緊緻毛孔，去除粗糙及顆粒感，專為中性至混合偏油、容易長痘的肌膚設計。

▲▼經典美妝升級。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 超能亮睡美人晚安面膜，70ml，1,100元。

推出23年來創下全球平均每12秒售出一瓶的銷售紀錄，第6代超能亮睡美人晚安面膜全新添加3效玻尿酸補水配方，清爽水凝凍質地，一敷即刻涼感降溫-4.5°C，高效滲透層層肌膚，24小時保濕補水，柔嫩提亮肌膚，搭配放鬆舒緩的薰衣草及洋甘菊睡眠專利香氛，讓肌膚越睡越水嫩透亮。

▲▼經典美妝升級。（圖／品牌提供）

▲RMK 完美無瑕粉底液PLUS，全9色，30ml，2,200元。

保留原有的素肌感與細緻的遮瑕力，新一代粉底液強調一筆到位，粉底添加高比例的「黑氧化鐵包覆珠光」，能隨著角度變化色澤，讓臉部凸起的高光部位更顯明亮，相對於凹處部位更添暗感，且質地較為水感，上妝時能與肌膚更為貼合。
 

