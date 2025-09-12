Lulu黃路梓茵私下超甜日系穿搭！多層次疊搭好會穿、Miu Miu包掛滿吊飾

記者鮑璿安／綜合報導

藝人Lulu黃路梓茵與陳漢典宣布結婚，兩人震撼公開喜訊寫下：「很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位。」而Lulu不只愛情故事成為焦點，她大膽又俏皮的穿搭風格也再次受到矚目，私服造型經常洋溢滿滿的少女感，從花卉圖騰到多層次疊穿，總能展現獨一無二的Lulu味。





▲陳漢典與Lulu公開婚訊。（圖／翻攝Lulu IG）

Lulu穿搭風格偏向日系休閒，當中最擅長的元素之一就是花卉，像是 Marimekko、BEAMS都是她出鏡率很高的日常愛牌，不論是印花短版背心搭配丹寧外套，或是以繽紛碎花圖案點綴造型，都充滿春夏的活力與甜美氛圍。就連公開喜訊時，也選擇輕婚紗感的日常單品，以白色蕾絲上衣搭配公主感的紗裙，外搭東京品牌VIVIANO淺藍色牛仔背心，讓人眼前一亮。

Lulu也經常以多層次疊穿增添時髦感，她會將透膚網紗、澎裙、蕾絲與丹寧單品混搭，看似衝突卻意外和諧，營造出既俏皮又有質感的效果。像是紅色薄紗上衣外搭網眼背心，下身再配黑色紗裙，不僅舞台感十足，也完美展現她活潑大膽的時尚態度。日常生活裡，Lulu也常用小配件為造型加分，例如誇張耳環、可愛髮飾，甚至在Miu Miu Beau包款上疊加各種充滿童趣的包包吊飾，都能讓整體造型更具玩味。