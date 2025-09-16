fb ig video search mobile ETtoday

用粉餅當底妝妝感更高級！粉餅3大優點　新手必學不結塊技巧

▲粉餅是打造清透、持妝底妝的秘密武器。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

過去總被視為補妝工具的「粉餅」，其實是打造清透、持妝底妝的秘密武器。它不僅能有效控油，還能提供恰到好處的遮瑕，是許多化妝師和美妝愛好者的私藏好物。這篇將分析粉餅的優點，以及如何正確使用粉餅取代厚重的粉底液，讓你的底妝輕盈又完美，告別浮粉與結塊的困擾。

不用粉底液改用粉餅上妝的3大優點

1.輕盈不厚重：粉餅的粉質通常比粉底液更細緻、更輕薄，能完美貼合肌膚，減少厚重妝感。特別適合喜歡自然妝效或不愛黏膩感的人。

2.優秀的控油持妝力：粉餅含有吸附油脂的成分，能有效抑制臉部出油，讓底妝維持長時間的乾爽與完整。對於油性肌或混合肌來說，是維持底妝的絕佳選擇。

3.上妝快速又方便：使用粉餅上妝，不需要複雜的工具或技巧，用內附的海綿或粉撲就能快速完成底妝，特別適合趕時間或需要快速補妝的人。

▲使用粉餅上妝不需要複雜的工具或技巧。（圖／取自pika醬小紅書）

誰適合用粉餅來取代粉底液？

油性肌、混合肌：這類膚質出油量大，使用粉餅能有效控油，減少脫妝與浮粉問題。

喜歡輕透自然妝感的人：粉餅能提供足夠的遮瑕，同時保有肌膚的呼吸感，適合不喜歡厚重妝感的人。

毛孔粗大的人：粉餅細緻的粉體能柔焦毛孔，讓肌膚看起來更平滑。

如何用粉餅上妝不結塊？3個技巧是關鍵

直接用粉餅取代粉底液，最怕的就是出現卡粉、結塊或不均勻的狀況。只要掌握以下三個關鍵技巧，就能打造出無瑕又服貼的妝容：

1. 妝前保養是漂亮底妝的基本功

加強保濕：上妝前務必做好基礎保濕，確保肌膚處於水潤狀態。如果肌膚太乾，粉餅會吸附肌膚上的少量水分，導致底妝乾燥、不貼合。

用量少且薄：精華液、乳液等保養品用量不宜過多，等完全吸收後再上妝。否則，保養品的油分會和粉餅結塊，保養品盡量選輕盈質地。

妝前乳不可少：選擇具有保濕或控油功效的妝前乳，能平滑肌膚表面，讓後續粉餅更好推勻，同時也能提升妝容的持久度。

▲妝前保養是漂亮底妝的基本功。（圖／取自ruanruanaaa小紅書）

2. 善用粉撲、刷子等不同工具

先拍後壓：建議使用粉餅內附的海綿或粉撲上妝，先用「輕拍」的方式，將粉體少量多次地拍打在臉上。針對需要遮瑕的部位，再用「輕壓」的方式加強，避免來回摩擦造成結塊。

分區上妝：不要一次沾取大量粉體，建議從臉部中心（額頭、鼻子、下巴）開始，少量多次地往外輕拍，確保妝感均勻、不厚重。

用扎實的刷子上粉餅：如果是在家裡化妝可以使用密度較高、抓粉力較強的刷子來沾取粉餅，接著往臉上毛孔較大的地方垂直輕輕按壓，就能變身無瑕肌。

▲善用粉撲、刷子將粉體少量多次地拍打在臉上。（圖／取自ruanruanaaa小紅書）

3. 搭配蜜粉刷定妝

如果你喜歡更輕薄的妝感，可以選擇用蜜粉刷代替粉撲。用刷子輕輕沾取粉餅，以畫圓或輕掃的方式上妝，能打造出更通透、更自然的柔焦效果，特別適合乾性肌。

粉餅推薦：DECORTÉ 黛珂 禪 恆潤光采粉餅 SPF20 PA++

黛珂的禪底妝系列顛覆了你對粉餅的既定印象。它運用獨特的SUMI TECHNOLOGY，靈感源自於精緻研磨的墨汁，將每一顆超微粒粉體先以油分與水分完整包裹，再進行極致細緻的研磨。這樣的創新技術，讓粉餅擁有如粉底液般輕盈服貼、濕潤滑順的質地，上妝後完全沒有粉感，也不會浮粉或乾裂。同時，粉體能折射光線，在肌膚上呈現出細膩均勻的自然光澤，不僅妝效持久，更能讓你的底妝一整天都維持清新透亮。

▲DECORTÉ 黛珂 禪 恆潤光采粉餅 10色 SPF20 PA++／1,350元（粉餅盒 400元）。（圖／品牌提供）

粉餅推薦：GUCCI 柔焦凝光粉餅

這款被譽為「美顏定妝蜜粉餅」的GUCCI柔焦凝光粉餅，能與肌膚完美融合，打造自然又無瑕的底妝。它採用柔滑、輕盈的超薄配方，能自然修飾膚質，立即呈現柔焦霧面的完美妝感。這款粉餅的遮瑕度可以依需求調整，從輕度到中度，無論是單獨使用、作為定妝，或是外出補妝，都能讓妝容清爽持久。它不僅能有效控油，更能讓底妝看起來精緻細膩，輕鬆打造出無瑕又輕盈的底妝效果。

▲GUCCI 柔焦凝光粉餅／2,400元。（圖／品牌提供）

粉餅推薦：LAURA MERCIER 極致煥顏清透完美粉餅

全球底妝專家LAURA MERCIER推出這款秋冬新品，將妝即保養的概念融入粉餅。在粉體中注入了玻尿酸、法國海藻精華和山茶花萃取物等多重保養成分，上妝同時滋養肌膚，讓底妝不只是修飾，更能改善膚質。這款粉餅共推出13款色選，質地輕盈，能提供中高度遮瑕力，自然修飾瑕疵。想要更有遮瑕感可將海綿沾濕後使用，無論是日常妝容或重要場合，都能輕鬆打造出宛如天生好膚質的霧感妝效。

▲LAURA MERCIER 極致煥顏清透完美粉餅 7.6g／1,980元。（圖／品牌提供）





粉餅, 底妝, 粉底液





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。





