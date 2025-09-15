fb ig video search mobile ETtoday

紐約時裝周／BTS田柾國與劉以豪看秀！CK把「內衣外穿」玩出時髦新境界

記者鮑璿安／綜合報導

Calvin Klein2026春季系列在紐約布蘭特基金會（The Brant Foundation）盛大登場，秀場星光熠熠，BTS防彈少年團成員田柾國與台灣男神劉以豪皆盛裝出席，成為鎂光燈的焦點。本季由品牌首位女性創意總監Veronica Leoni掌舵，將極簡美學發揮得十分徹底，把品牌最為代表性的內衣褲單品一一拆解成新穎的時裝，更具看點。

秀場前排嘉賓話題滿點，田柾國一身灰調輕薄套裝，延續他一貫的街頭與正裝混搭風格，內搭背心突顯好身材，展現洗鍊成熟的都會男士魅力；台灣代表劉以豪則選穿Oversized丹寧套裝，搭配白背心與皮帶收腰，營造輕鬆又不失份量的隨性紐約客風格。

▲本季系列主打「隔日清晨」靈感，從紐約城市女性的生活樣貌延伸 。（圖／品牌提供）

創意總監Calvin Klein說：「Calvin Klein一直是面向大眾的品牌，展現植根於極簡主義、現代感和美式情懷的生活方式。在我設計的第二個系列中，我希望將Calvin Klein的這種感覺表達為一種本質，而非一種表象，以大膽而樸實的熱情捕捉其神髓。貼身的內在美與誘人的外在美產生張力，透過匠心工藝得以平衝呈現。」

本季系列主打「隔日清晨」靈感，從紐約城市女性的生活樣貌延伸，將清晨與夜晚的情緒交錯轉化為設計語彙。極簡主義貫穿全場，但透過剪裁與材質玩出豐富層次，像是由品牌Logo絲帶編織而成的粗花呢洋裝，將熟悉的標誌轉化為服裝肌理，創造高辨識度與實驗性並存的視覺張力；而飄逸如雕塑般的白色流蘇洋裝，則以立體裁剪與工藝細節，展現女性的飄逸與自信。「內衣成為主角」亦為本季焦點之一，突顯性感卻不造作的都會女力，多款服裝亦融入蕾絲、腰封、細帶繩等細節，呼應內衣外穿的時尚趨勢。

整體色調延續Calvin Klein的中性色代表──黑、白、灰為基礎，佐以粉紅、蕨綠與淺藍作點綴，既耐看又充滿個性。從寬肩外套、睡袍感洋裝到簡約方領小洋裝，每一件都像是為現代女性量身打造的實穿設計，既能搭配高跟鞋出席正式場合，也可與平底鞋混搭日常通勤。

與此同時，TOMMY HILFIGER 宣布推出 2025 秋季形象廣告，以「Hilfiger 賽車俱樂部」為主題，將經典美式風格帶入賽車場，結合懷舊氛圍與大膽現代精神語言。廣告由全球品牌大使、K-Pop 巨星 Jisoo領銜，再次把品牌標誌性的美式態度帶到嶄新高度。

▲本次形象大片由攝影師尹智勇 (Yoon Ji Yong) 掌鏡，Jisoo 已是第四度參與 TOMMY HILFIGER 廣告，她以自信優雅展現品牌經典美式精神 。（圖／品牌提供）

