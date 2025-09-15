fb ig video search mobile ETtoday

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

易出軌「5種人格特質」。

編輯／Ann

感情中的背叛總是讓人措手不及，許多人在面對伴侶劈腿時，不禁反問：「到底是哪裡出了錯？」會劈腿的人往往在個性上就存在某些傾向，並非單一行為的偶發事件，而是累積已久的心理模式與性格特質所導致，從以下特質可以先檢視一下身邊的人。

1. 自戀傾向高，容易把自己擺第一

擁有高度自戀特質的人，常把自身需求與慾望放在第一位，對他人的情感反應較為遲鈍。他們在關係中追求的是「自我滿足」，一旦原有伴侶無法提供足夠的認同與關注，便容易轉向他人尋求補償。

2. 衝動型人格，情緒來了就難收

另一種常見特徵是「衝動控制力弱」，這類人往往無法冷靜處理誘惑或衝動，當下情緒來了就容易作出無法挽回的決定。他們並非刻意傷人，而是「做了再說」的心態，事後才感到後悔或試圖補救，但傷害已成。

3. 逃避型依附，對承諾感到壓力

擁有逃避型依附風格的人，對「承諾」與「長期穩定關係」感到壓力，他們表面獨立，實則害怕情感被綁住，因此在關係穩定之後，反而容易尋找刺激感與新鮮感。這種逃避，是對親密的潛意識排斥。

4. 愛冒險、尋求刺激

某些人天生熱愛冒險，包含在感情中的「獵奇心態」，他們視劈腿為「挑戰禁忌」的快感來源，不完全是出於不愛，而是來自腎上腺素帶來的刺激感。

5. 缺乏自我認知與界線感

最後，容易劈腿的人，通常也缺乏對自我行為的反省力與界線感，對他們而言，「曖昧不是錯」，總有許多合理化理由來替自己開脫，卻忽略了對伴侶造成的傷害。

關係, 背叛, 劈腿, 性格, 特質

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

感情背叛有跡可循？易出軌「5種人格特質」早該發現端倪

用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　藍莓、鮭魚都上榜

